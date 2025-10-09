Φρίκη στο Ψυχικό: 43χρονος κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του, μάχη για να μη χάσει την όρασή της

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ψυχικό, όπου ένας 43χρονος άνδρας επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη σοβαρά με πιρούνι στο πρόσωπο.

Η 38χρονη γυναίκα, Γεωργιανής καταγωγής και στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Αττικόν» με αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε δεχθεί επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το έμβρυο δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η ίδια νοσηλεύεται υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη.

Ο 43χρονος σύζυγος, επίσης Γεωργιανής καταγωγής, εντοπίστηκε και προσήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου και συνελήφθη.

Οι αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος της εγκύου, ενώ αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

