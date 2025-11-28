Φρικιαστικό έγκλημα, έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση!

Στην Ολλανδία δύο αδέρφια έπνιξαν σε βάλτο την 18χρονη αδερφή τους, σε ένα έγκλημα τιμής που τους διέταξε να κάνουν ο πατέρας τους, αφού διαπίστωσε πως η κόρη του είχε σύντροφο. Το αποτρόπαιο έγκλημα έγινε και σε δίκη οδηγήθηκαν δύο αδέρφια, αφού ο πατέρας διέφυγε στη Συρία.

Πολωνία: Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι ως ύποπτοι για κατασκοπεία

Η 18χρονη Ράιαν Αλ Ντζάγιαρ δολοφονήθηκε από τους αδελφούς της κατόπιν εντολής του πατέρα της, επειδή «ντρόπιασε» την οικογένεια έχοντας σύντροφο, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Χάλεντ που διέφυγε στη Συρία θα δικαστεί ερήμην ενώ τα αδέρφια, ο 23χρονος Μοχάμεντ και ο 25χρονος Μουχανάντ κάθισαν στο εδώλιο.

Η 18χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της οικογένειας στο Γιούρε της Ολλανδίας στις 22 Μαΐου 2024. Έξι ημέρες εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βάλτο στο Λέλυσταντ, με τους ιατροδικαστές να διαπιστώνουν πως ήταν φιμωμένη, τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της και οι αστράγαλοί της δεμένοι με ταινία. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν στα τα νύχια της DNA που ανήκε στον πατέρα της, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε αντισταθεί.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η 18χρονη δολοφονήθηκε επειδή είχε σύντροφο και συμπεριφερόταν με τρόπο που η οικογένειά της θεωρούσε «δυτικό» και το κατέγραψαν ως έγκλημα τιμής, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι αδελφοί της, των οποίων η δίκη ξεκίνησε την Πέμπτη, επιμένουν ότι ο φόνος διαπράχθηκε από τον πατέρα τους.

Ο πατέρας που διέφυγε στη Συρία φέρεται να έστειλε δύο email στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη και δηλώνοντας ότι οι γιοι του ήταν αθώοι.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέρριψαν τον ισχυρισμό του, επιμένοντας ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στους γιους του να απαγάγουν και να σκοτώσουν τη Ράιαν.

Άξιο αναφοράς είναι πως η 18χρονη βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία, η οποία τερματίστηκε πριν από τη δολοφονία της, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν τις Αρχές στη συγκεκριμένη απόφαση.

Στη Συρία ο πατέρας

Η ολλανδική εκπομπή Nieuwsuur ανέφερε ότι ο Χαλέντ έχει κρυφτεί στη βόρεια Συρία και έχει ξαναπαντρευτεί. Το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι δεν έχει κανένα τρόπο να τον φέρει πίσω, εξηγώντας: «Δεν υπάρχουν επί του παρόντος δυνατότητες ποινικής συνεργασίας με τη Συρία, καθώς οι ποινικές αρχές που απαιτούνται για τη συνεργασία αυτή δεν είναι (ακόμα) λειτουργικές στη χώρα».

Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Συρίας Mazhar al-Wais δηλώνει ότι τα δικαστήρια της χώρας έχουν «αποκατασταθεί πλήρως», προσθέτοντας: «θα παρέχουν την απαραίτητη νομική συνδρομή σύμφωνα με τους κανονισμούς». Ισχυρίζεται ότι η Συρία έχει ήδη χειριστεί τρία αιτήματα από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν έλαβε ποτέ κανένα από τις Κάτω Χώρες για την υπόθεση της Ράιαν.

Οι δικηγόροι των αδελφών ζήτησαν την αποφυλάκισή τους πριν από τη δίκη, αλλά ο δικαστής διέταξε να παραμείνουν στη φυλακή.

