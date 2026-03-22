Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν...

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι τα «Στενά του Ορμούζ» θα κλείσουν εντελώς αν πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι σε περίπτωση που οι πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, τα Στενά του Ορμούζ «θα κλείσουν εντελώς» και δεν θα ξανανοίξει μέχρι να ξαναχτιστούν οι εγκαταστάσεις.

Ανέφερε επίσης ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ενεργειακή υποδομή και η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών του Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχους σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ότι παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή με Αμερικανούς μετόχους «θα καταστραφούν εντελώς».

Πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα αποτελούν και αυτά νόμιμους στόχους.

