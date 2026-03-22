Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν…

«Αν οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, τα Στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι να ξαναχτιστούν οι εγκαταστάσεις»!

22 Μαρ. 2026 18:09
Pelop News

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι τα «Στενά του Ορμούζ» θα κλείσουν εντελώς αν πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι σε περίπτωση που οι πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, τα Στενά του Ορμούζ «θα κλείσουν εντελώς» και δεν θα ξανανοίξει μέχρι να ξαναχτιστούν οι εγκαταστάσεις.

Ανέφερε επίσης ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ενεργειακή υποδομή και η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών του Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχους σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ότι παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή με Αμερικανούς μετόχους «θα καταστραφούν εντελώς».

Πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα αποτελούν και αυτά νόμιμους στόχους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ο Μεγαλέξανδρος στη Γάζα (332π.Χ.)
18:50 Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις
18:43 Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ
18:35 Αγγλία: Στιγμές τρόμου για οπαδούς της Μάντσετσερ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher διακοπών έως 600 ευρώ
18:26 Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
18:20 Τραγωδία Τεμπών: Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η ιστορική δίκη στη Λάρισα
18:13 Πάτρα: Παραδόθηκε στα παιδιά της Περιβόλας η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Μενεξέδων ΦΩΤΟ
18:09 Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν…
18:06 Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία: Οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων για το Πάσχα
18:00 Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Απειλούνται αδίκως για απείθεια – Το σύστημα μπλοκάρει, οι υποθέσεις λιμνάζουν
17:51 Νέα ήττα για τον ΟΠΑΘΑ και μένει στην “πρίζα”
17:43 Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ
17:38 Μέση Ανατολή: «Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείτε κλιμάκωση» λέει Αμερικανός Υπουργός»
17:29 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Τα χιόνια έφεραν αύξηση επισκεψιμοτητας ΦΩΤΟ
17:19 Τι είπε σε τετ α τετ ο «Iron Mike» στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ
17:09 Τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας: μοριοδότηση στους υπάρχοντες καναλάρχες
17:00 Ο ψυχοθεραπευτής-συγγραφέας Γιώργος Λάγιος στην «Π»: «Η γονεϊκότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι ευθύνη»
16:59 Η Παναχαϊκή διέλυσε 10-0 τον Πανγυθεατικό, Παναιγιάλειος και Θύελλα έκαναν τη δουλειά
16:53 Εγκλημα στα Κρέστενα: νεογέννητα γατάκια δεμένα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
