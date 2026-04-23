Φθινοπωρινός καιρός σήμερα: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σε όλη τη χώρα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις, την πτώση της θερμοκρασίας και την εμφάνιση χιονοπτώσεων στις ορεινές περιοχές. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας κυριαρχούν οι νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από το βράδυ, ξεκινώντας από τα βόρεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βροχές μέτριας έντασης εκδηλώνονται σχεδόν παντού, με εξαίρεση την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ο καιρός παραμένει ηπιότερος.

Πιο έντονα φαινόμενα και καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στις εξής περιοχές:

Μακεδονία και Θεσσαλονίκη (βελτίωση από το απόγευμα).

Βόρειο Αιγαίο.

Κρήτη και Νότια Πελοπόννησος.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17°C.

Συνεφιά και στην Πάτρα με την θερμοκρασία να σημειώνει υποχώρηση, αγγίζοντας ως μέγιστη τιμή τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες της ημέρας

Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή, με τον υδράργυρο να διαμορφώνεται ως εξής:

Βόρεια Ελλάδα: 14-15°C (στη Δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ανατολικά ηπειρωτικά: 16-17°C.

Νησιωτική χώρα: 18-20°C, με το νότιο Αιγαίο να φτάνει τοπικά τους 21°C.

Η τάση του καιρού έως τη Δευτέρα

Από αύριο Παρασκευή (24/04), ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου οι βροχές θα επιμείνουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, τάση που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, το σκηνικό θα είναι γενικά αίθριο, με την αστάθεια να περιορίζεται σε τοπικούς όμβρους στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες.

