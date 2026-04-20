Fuel Pass 2026: Τελευταίες ημέρες για αιτήσεις

Στην τελική φάση εισέρχεται η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 2026, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο έως τις 30 Απριλίου 2026. Απομένουν συνεπώς λιγότερες από δέκα ημέρες για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έχει ήδη κινηθεί σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προσεγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια, καλύπτοντας περίπου το 71% του συνολικού επιλέξιμου πληθυσμού. Ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων υπολογίζεται σε περίπου 3,1 εκατομμύρια πολίτες και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν εκτός διαδικασίας περίπου 914.000 άτομα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Οι ημέρες με την υψηλότερη προσέλευση καταγράφηκαν στις 8 και 9 Απριλίου, με 431.731 και 441.604 αιτήσεις αντίστοιχα. Στις 10 Απριλίου, όταν η πλατφόρμα άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ ανεξαρτήτως λήγοντος ψηφίου, προστέθηκαν άλλες 301.643 αιτήσεις. Μόνο μέσα σε αυτό το τριήμερο (8-10 Απριλίου) συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1,17 εκατομμύρια αιτήσεις, ξεπερνώντας το ήμισυ του συνόλου που είχε καταγραφεί έως τις 17 Απριλίου. Ακόμη και μετά την αρχική αυτή έξαρση, η πλατφόρμα συνεχίζει να δέχεται δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις καθημερινά.

Το Fuel Pass III παρέχει οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων κίνησης και μετακινήσεων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια βάσει του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αντίστοιχη προσαύξηση για επιπλέον τέκνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το μέτρο καλύπτει περίπου το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων και μοτοσικλετών (3,1 εκατομμύρια από σύνολο 3,98 εκατομμυρίων). Η ενίσχυση χορηγείται είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (άυλη κάρτα), είτε με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, με τα ποσά να κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή και τον τρόπο λήψης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται συνήθως εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης. Η ψηφιακή κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ οποιοδήποτε αδιάθετο υπόλοιπο μετά την ημερομηνία αυτή επιστρέφεται.

Στο οικονομικό επιτελείο έχει ήδη ξεκινήσει συζήτηση για την επόμενη ημέρα του μέτρου. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χρονικής επέκτασης του Fuel Pass, καθώς και των παράλληλων παρεμβάσεων (όπως η επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην αντλία και η επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων), εφόσον οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας το απαιτήσουν. Έχουν ήδη διατεθεί περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον πακέτο στήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία της 30ης Απριλίου είναι καταληκτική για την υποβολή αιτήσεων. Όσοι πληρούν τα κριτήρια καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκαιρα προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.

