Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας: Επιστολή υπαλλήλων σε Χρυσοχοΐδη για το χαμένο επίδομα

Εντονη διαμαρτυρία  προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοΐδη και προς την Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, από την Ενωση Υπαλλήλων Φυλακής Αγίου Στεφάνου Πάτρας.

15 Οκτ. 2025 11:00
Την έντονη διαμαρτυρία της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοΐδη και προς την Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας εξέφρασε η Ενωση Υπαλλήλων Φυλακής Αγίου Στεφάνου Πάτρας για τη μη χορήγηση επιδόματος ιδιαιτέρων καθηκόντων στο διοικητικό προσωπικό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Οι υπάλληλοι της φυλακής του Αγίου Στεφάνου «φωνάζουν» επειδή το άρθρο 40 του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση εξαιρεί από το επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων το διοικητικό προσωπικό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων.

«Η εξαίρεση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι φυλακές έχουν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας για το σύνολο του προσωπικού που εκτίθεται σε διαρκείς κινδύνους ζωής, σωματικής ακεραιότητας και εν γένει υγείας.
Με τον άδικο νομοτεχνικό τρόπο εισάγεται μια διάταξη άνισης μεταχείρισης του διοικητικού προσωπικού των φυλακών, που θεωρείται από το νομοθέτη Β’ κατηγορίας υπαλληλικό προσωπικό.

Το άρθρο 40 πρέπει τώρα να τροποποιηθεί και να συμπεριλάβει όλους τους υπαλλήλους των σωφρονιστικών καταστημάτων, όπως εξάλλου και ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής τον Απρίλιο του 2025.
Αραγε η εξαίρεση έγινε ξαφνικά μετά την 1/7/25 που ανακοινώθηκε το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών; Το ήξερε η Ομοσπονδία και δεν αντέδρασε ή την αιφνιδίασε το υπουργείο; Πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί η διάταξη και επίσης η ηγεσία της ΟΣΥΕ να παύσει να αδρανεί για να γίνεται ευχάριστη σε όσους έφτιαξαν τη διάταξη».
