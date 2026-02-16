Φυλακές Δομοκού: Τα κρίσιμα ερωτήματα μετά τη δολοφονία Παπαδάτου – Στο «μικροσκόπιο» η ασφάλεια

Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο σωφρονιστικό σύστημα.

Την προανάκριση διενεργεί κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετέβη από την Αθήνα στις φυλακές, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Κεντρικό ερώτημα παραμένει το πώς πέρασε όπλο σε έναν χώρο που θεωρείται υψηλής ασφάλειας. Παράλληλα εξετάζεται το πώς βρέθηκαν ταυτόχρονα στο αρχιφυλακείο βαρυποινίτες κρατούμενοι, καθώς πρόκειται για χώρο που κανονικά παραμένει ελεγχόμενος και προσβάσιμος μόνο υπό συγκεκριμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο όπου σημειώθηκε η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την ανασύσταση των γεγονότων. Οι αρχές βασίζονται κυρίως σε καταθέσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις, ο Έλληνας κρατούμενος που εξέτιε ισόβια για υπόθεση ανθρωποκτονίας φέρεται να εισήλθε οπλισμένος στο αρχιφυλακείο με στόχο επίθεση κατά αρχιφύλακα. Στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι δύο κρατούμενοι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ένας εξ αυτών φέρεται να αφαίρεσε το όπλο και να πυροβόλησε τον Παπαδάτο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Η εκδοχή αυτή εξετάζεται από τις αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε ώρα που οι κρατούμενοι θα έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους, ενώ για την πρόσβαση στο αρχιφυλακείο απαιτείται διέλευση από διαδοχικά σημεία ασφαλείας που ελέγχονται από προσωπικό φύλαξης.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχιφύλακας των φυλακών τελούσε υπό παραίτηση μετά από σχετική σύσταση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη οριστεί αντικαταστάτης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο προβληματισμό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφάλεια των φυλακών. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ασφαλείας, με εγκεκριμένο κονδύλι περίπου 4 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να περιοριστεί η είσοδος απαγορευμένων αντικειμένων στους σωφρονιστικούς χώρους.

