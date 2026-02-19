Φυλακές Κασσαβέτειας: 19χρονος έφτιαξε αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο – Ερευνάται ο σκοπός

Συναγερμός σήμανε στις Φυλακές Κασσαβέτειας όταν εντοπίστηκε αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο στην κατοχή 19χρονου αλλοδαπού κρατουμένου, το οποίο κατασχέθηκε άμεσα από το προσωπικό, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή όπλου.

Ο νεαρός, υπήκοος Αιγύπτου, κρατείται στην πτέρυγα νεαρών κρατουμένων και, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης φέρεται να έσπασε τζάμι, χρησιμοποιώντας κομμάτι του για να κατασκευάσει αντικείμενο που προσομοιάζει με μαχαίρι, τυλίγοντας ύφασμα στη λαβή.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το αντικείμενο να προοριζόταν για χρήση εναντίον σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος συνοδεύει τους κρατουμένους στους θαλάμους τους τις βραδινές ώρες. Πάντως, δεν σημειώθηκε κάποιο περιστατικό τραυματισμού.

Ο 19χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να κληθεί μάρτυρας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εκτίει ποινή φυλάκισης τριών ετών για υπόθεση ληστείας που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024, ενώ είχε προηγουμένως απομακρυνθεί από εργασία στο μαγειρείο της φυλακής για λόγους ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



