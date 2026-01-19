Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών

Το 49χρονο θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, όπως επίσης και ο δράστης

Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
19 Ιαν. 2026 21:25
Pelop News

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Μιλάμε για την επίθεση με νεκρό έναν 49χρονο Αλβανό βαρυποινίτη σημειώθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Δράστης είναι ένας 28χρονος Έλληνας, ο οποίος με αυτοσχέδιο μαχαίρι δολοφόνησε τον συγκρατούμενό του μέσα στη Γ’ Πτέρυγα του μεγαλύτερου σωφρονιστικού καταστήματος της χώρας.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Το 49χρονο θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, όπως επίσης και ο δράστης.

Δύο δολοφονίες και ναρκωτικά
Ο 49χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον δύο δολοφονίες στην Αλβανία, για τις οποίες είχαν εκδοθεί και διεθνή εντάλματα. Την πρώτη την έκανε στο Τεπελένι, από όπου καταγόταν, το 2005, ενώ και τη δεύτερη την πραγματοποίησε ξανά στην πατρίδα του το 2016. Ήταν μέλος μιας σκληρής συμμορίας της νότιας Αλβανίας που εμπλέκεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Το προφίλ του δράστη
Ο 28χρονος Έλληνας έχει κάνει πλέον δύο δολοφονίες. Η πρώτη πριν λίγους μήνες στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν τότε είχε πυροβολήσει εν ψυχρώ στο κεφάλι έναν άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές για ληστείες και διαρρήξεις. Η δεύτερη σήμερα (19/1) στον Κορυδαλλό με μαχαίρι.

Συμβόλαιο θανάτου και ναρκωτικά
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσανατολίζονται πως πρόκειται για ένα συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 49χρονου το οποίο εκτέλεσε ο 28χρονος κατόπιν εντολής άλλου Αλβανού βαρυποινίτη που έχει απασχολήσει για δολοφονίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, ποιος θα κάνει το κουμάντο στις πιάτσες της πρωτεύουσας. Το θύμα πριν λίγες εβδομάδες είχε πάρει άδεια από τις φυλακές και είχε επιστρέψει. Ίσως εκεί βρίσκεται η απάντηση στη δολοφονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:01 «Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
22:53 Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
22:45 «Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. «Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η ελπίδα της μητέρας του μικρού Μπεν
22:35 Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ
22:26 «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού», Πιερρακάκης μετά το Eurogroup
22:16 Κακοκαιρία: Δείτε που θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία
22:06 Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»
21:56 Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
21:46 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
21:35 Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:25 Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ