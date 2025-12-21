Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Ισοπαλία στο γήπεδο Παναχαϊκής, όλα τα αποτελέσματα

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το α’ ημίχρονο στην αναμέτρησης της Παναχαϊκής με τον Πύργο.

Η Παναχαϊκή επέλεξε να αφήσει τη μπάλα στον Πύργο και να προσπαθήσει να κλείσει τους χώρους. Σε γενικές γραμμές το κατάφερε αφού εκτός από ένα σουτ δεν δέχθηκε φάση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί και η ίδια να δημιουργήσει κάτι καλό επιθετικά.

Πάντως, κρατάει σχετικά άνετα το 0-0.

ΦΑΣΕΙΣ – ΓΚΟΛ

16′ Σουτ του Παπαδόπουλου μέσα από την περιοχή και αριστερά, σε κόρνερ ο Τσιρίνης.

39′ Παράλληλη σέντρα του Μπούζα, δεν βρέθηκε κάποιος να τη σπρώξει στα δίχτυα.

43′ Ωραία ενέργεια του Μαρκόπουλου και σουτ από αριστερά, μπλόκαρε ο Τσιρίνης.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Αγουρίδης, Βερβίτας, Κατσαΐτης, Σταθόπουλος, Πετράτος, Τσεκούρας, Γερολυμάτος, Καμπεράι, Συρμής, Νιφορόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ: Τσεκούρας, Μαρκόπουλος, Ντάνι, Πατάπης, Μπέριος, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Φερεκίδης, Κόκορης, Παπαδόπουλος, Μακρής.

Στο 20′ του αγώνα μπήκαν στο γήπεδο οι Red Boys, οι οργανωμένοι φίλοι του Πύργου και αμέσως άρχισαν να ανταλλάζουν συνθήματα με αυτούς της Παναχαϊκής.

Για τέτοιο παιχνίδι περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο, καθώς στο γήπεδο βρέθηκαν το πολύ 1.000 φίλοι και των δύο ομάδων.

Στην Καλαμάτα, ο Παναιγιάλειος παραμένει στο 0-0 με τον Πανθουριακό, όπως και η Θύελλα στο Κιάτο με τον Πέλοπα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων:

Παναχαϊκή – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Πανθουριακός – Παναιγιάλειος 0-0

Ζάκυνθος – Κόρινθος 0-1: 3′ Οσκαρ Χιλ

Πέλοπας Κιάτου – Θύελλα Πατρών 0-0

ΑΟ Λουτρακίου – Μιλτιάδης 0-0

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 1-0

