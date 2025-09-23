Γ. Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη δεν καθοδηγείται με νεύματα – Είναι απολύτως ανεξάρτητη»

Με αιχμηρές τοποθετήσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε κάθε υπαινιγμό για κυβερνητικές παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για «προσβλητική στάση» απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς και κίνδυνο απαξίωσης του θεσμού.

Γ. Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη δεν καθοδηγείται με νεύματα – Είναι απολύτως ανεξάρτητη»
23 Σεπ. 2025 12:35
Pelop News

Την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» στο Ωδείο Αθηνών. Με αφορμή σχόλια περί κυβερνητικών «νευμάτων» που δήθεν κατευθύνουν αποφάσεις, ο κ. Φλωρίδης απέρριψε κατηγορηματικά τέτοιους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς» και «απαξιωτικούς» για το σώμα των δικαστικών.

«Αν ίσχυε αυτό, τότε θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει. Η διατύπωση “κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” είναι προσβλητική, σαν να παρουσιάζει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης ως μαριονέτες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις που συχνά καταγράφονται, σημειώνοντας ότι αυτές δεν οφείλονται σε πολιτικές παρεμβάσεις αλλά στη φύση της δικαστικής κρίσης: «Η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση και επάρκεια».

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων θεμάτων: «Όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη, καλλιεργείται στην κοινωνία η εντύπωση ότι κάτι κακό συμβαίνει». Η θέση της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι σαφής: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «μεταρρυθμίσιμο ασάλευτο χρόνο της ελληνικής Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι ο νέος Δικαστικός Χάρτης άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν επί έναν αιώνα. Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο έως το τέλος του έτους, καθώς και τροποποιήσεις στους ποινικούς κώδικες με «σεβασμό στα δικαιώματα των θυμάτων, έμφαση στην ασφάλεια και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας».

Το συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ