Γ. Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη δεν καθοδηγείται με νεύματα – Είναι απολύτως ανεξάρτητη»

Την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» στο Ωδείο Αθηνών. Με αφορμή σχόλια περί κυβερνητικών «νευμάτων» που δήθεν κατευθύνουν αποφάσεις, ο κ. Φλωρίδης απέρριψε κατηγορηματικά τέτοιους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς» και «απαξιωτικούς» για το σώμα των δικαστικών.

«Αν ίσχυε αυτό, τότε θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει. Η διατύπωση “κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” είναι προσβλητική, σαν να παρουσιάζει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης ως μαριονέτες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις που συχνά καταγράφονται, σημειώνοντας ότι αυτές δεν οφείλονται σε πολιτικές παρεμβάσεις αλλά στη φύση της δικαστικής κρίσης: «Η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση και επάρκεια».

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση τέτοιων θεμάτων: «Όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη, καλλιεργείται στην κοινωνία η εντύπωση ότι κάτι κακό συμβαίνει». Η θέση της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι σαφής: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «μεταρρυθμίσιμο ασάλευτο χρόνο της ελληνικής Δικαιοσύνης», επισημαίνοντας ότι ο νέος Δικαστικός Χάρτης άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν επί έναν αιώνα. Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο έως το τέλος του έτους, καθώς και τροποποιήσεις στους ποινικούς κώδικες με «σεβασμό στα δικαιώματα των θυμάτων, έμφαση στην ασφάλεια και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας».

Το συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



