Γ. Γεραπετρίτης: Εχουμε λάβει πρόσκληση από τον πρόεδρο Τραμπ

Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και εξετάζει πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της τριμερούς Συνάντησης υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου στο Κάιρο.

«Η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος».

Ένα προσχέδιο καταστατικού που εστάλη σε περίπου 60 χώρες από την αμερικανική διοίκηση καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, εάν θέλουν η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να διαρκέσει πάνω από 3 χρόνια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Κάθε κράτος μέλος θα εκτίει μια θητεία που δεν υπερβαίνει τα 3 χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ το Καταστατικό, κάτι που θα αποτελεί αντικείμενο ανανέωσης από τον Πρόεδρο», λέει το έγγραφο, πληροφορίες για το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News.

«Ο όρος της τριετούς συμμετοχής δεν θα αφορά τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου χρόνου από την ισχύ του Καταστατικού», συμπληρώνεται.

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, από την εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής μας στο Κάιρο, το 2014, έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της, και τόνισε πως «έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας».

«Η συνεργασία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των γειτονικών μας χωρών, επηρεάζει ενεργά το παρόν και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον, επεσήμανε και τόνισε πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση. Οραματιζόμαστε τη Μεσόγειο όχι ως μια περιοχή καταδικασμένη σε συγκρούσεις, αλλά ως μια περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης όλων των λαών της και των επόμενων γενεών».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη, καθώς και στη Συρία, την Υεμένη, το Σουδάν, το Κέρας της Αφρικής, το Ιράν και τη Λιβύη.

Αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως οι χώρες της τριμερούς, χαιρετίζουν την έναρξη της δεύτερης φάσης του Σχεδίου 20 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας ψήφισε η Ελλάδα.

«Επαινούμε επίσης τις προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε και πρόσθεσε πως η παλαιστινιακή κυριαρχία είναι κρίσιμη για όλες τις πτυχές της επόμενης ημέρας στη Γάζα, καθώς μια μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη.

«Η Ελλάδα, ως στενός εταίρος της Παλαιστινιακής Αρχής και έντιμος συνομιλητής, διαδραματίζει ενεργό ρόλο και θα επιδιώξει να είναι παρούσα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα», υπογράμμισε.

