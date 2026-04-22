Γαλαξίδι: Το ταξίδι στον χρόνο με κορυφαία διαδρομή

Εάν βρίσκεστε σε αναζήτηση μια καλής ευκαιρία για ένα οικονομικό, ανανεωτικό ταξίδι, έστω μίας μέρας, χωρίς διαμονή, με μια διαδρομή που ανταμείβει και σε έναν προορισμό που αξίζει πραγματικά, τότε το Γαλαξίδι είναι αυτό ακριβώς που ψάχνετε!

Βρίσκεται στον νομό Φωκίδας και είναι χτισμένο και αρχιτεκτονημένο πάνω σε μικρές χερσονήσους, περιτριγυρισμένο από θάλασσα και παραλίες. Παλαιότερα λειτουργούσε ως εμπορικό λιμάνι και, ως περιοχή, διέθετε σχετικό πλούτο, απομεινάρια του οποίου διαφαίνονται ως σήμερα, χάρη στα παλιά αρχοντικά του.

Το προσεγγίζουμε με αμάξι και απολαμβάνουμε κορυφαία διαδρομή με σχετικά χαμηλά διόδια μέσω της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας: περνάμε την Λίμνη Υλίκη, τον Ορχομενό Βοιωτίας, τη Λιβαδειά (εδώ κάνουμε στάση για θρυλικό σουβλάκι χοιρινό), προσεγγίζουμε Αράχωβα, Δελφούς (μήπως στάση για photoshooting;), περνάμε και την Ιτέα, αυτό ήταν. Φθάσαμε Γαλαξίδι! Αν δεν κάνουμε στάσεις κι είμαστε easy riders, το’ χουμε άνετα μέσα σε δυόμισι ώρες. Αλλά κι αν κάνουμε τρεις ή τρεις και κάτι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σημασία έχει και το ταξίδι κι ειδικά το συγκεκριμένο, που προσφέρει πραγματικά εκπληκτική διαδρομή. Άλλωστε, από μία low budget εκδρομή αναμένουμε να απολαύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Άρα, αν δεν μπορούμε για την ώρα να πάμε ένα Σαββατοκύριακο στην Αράχωβα, μπορούμε κάλλιστα να πιούμε έναν καφέ εκεί στον δρόμο μας για κάπου αλλού, εν προκειμένω στο Γαλαξίδι.

Τι κάνουμε και περνάμε φανταστικά

Σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι βλέπουμε τον λόφο που είναι γνωστός ως «Άλσος Πέρα Πάντα». Κάτω από την ευεργετική σκιά των ευκαλύπτων και των πεύκων, απολαμβάνουμε περίπατο με θέα θάλασσα την οποία και προσεγγίζουμε στο τέλος διαδρομής, καθώς φθάνουμε σε μια μαγευτική παραλία. Αν ο καιρός είναι καλός δίνουμε μια και βουτάμε -η θάλασσα θα «ξεπλύνει» όλο το στρες της νέας σεζόν που μπήκε ορμητική και γεμάτη υποχρεώσεις και απαιτήσεις.

Το Γαλαξίδι έχει πολύ ωραίες παραλίες, οργανωμένες ή μη, με βότσαλο ή άμμο: το Κεντρί, το Ανεμοκάμπι, ο Καλαφάτης και ο Άγιος Βασίλειος είναι μερικές από τις καλύτερες. Είμαστε πολύ εντάξει με τον καφέ της διαδρομής, αλλά αν θέλουμε ακόμα ένα καφεδάκι για τα καλωσορίσματά μας στον τόπο, πάμε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ακτή της Οιάνθης, με πανοραμική θέα στο λιμάνι. Στο Μέλυδρον απολαμβάνουμε καφέ και παραδοσιακό brunch ή ίσως ένα πρώτο ποτάκι, από τσίπουρο και κρασί μέχρι κάποιο καλοφτιαγμένο κοκτέιλ.

Αν είμαστε των εκπαιδευτικών εκδρομών, εδώ δεν μπορούμε να παραλείψουμε μια επίσκεψη στο αρχαιότερο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, φημισμένο για την πλούσια συλλογή του από πίνακες ελληνικών ιστιοφόρων, ναυτικών οργάνων, ημερολογίων καταστρώματος (α λα Καββαδία, ξέρετε…) και άλλα αντικείμενα της ναυτικής παράδοσης, με έμφαση και στα της Επανάστασης του 1821. Ωραίο και το Λαογραφικό Μουσείο, στο παλιό, κλασικά γαλαξειδιώτικο, κτήριο Αγγελή.

Σας αρέσουν οι εκκλησίες; Το Γαλαξίδι έχει και εδώ την απάντηση: η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με απαράμιλλης τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο, η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με ζωδιακό κύκλο στο δάπεδο και ηλιακό ρολόι στο προαύλιο, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, με αυθεντική εικόνα του Δαμασκηνού, αλλά και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, με τις παμπάλαιες εικόνες της θα σας αρέσουν πολύ. Κι αν δεν πάτε σε όλες, διαλέξτε έστω μία ή δύο, αξίζει.

Στο πάρκο της πόλης, θα δείτε δύο ακόμα αρχαία μνημεία: τον Τάφο του Λοκρού και ερείπια από το τείχος της αρχαίας Οιάνθης, που ήταν χτισμένη εκεί. Αλλά και μια απλή βόλτα να κάνετε μες στα καντούνια του Γαλαξιδίου, το ταξίδι στον χρόνο θα συντελεστεί. Τα παλιά αρχοντικά, τα καπετανόσπιτα, τα γραφικά στενά με τα μικρομάγαζα, τα γιασεμιά που μοσχοβολούν συνθέτουν μια εικόνα άκρως νοσταλγική και μάς βάζουν σε ρομαντικό mood αμέσως.

Τσιμπολογήστε θαλασσινά σε όποιο ταβερνάκι σάς κερδίσει-συνηθίζουν τους ψαρομεζέδες με ούζο ή με τσίπουρο στην περιοχή, σε τιμές που θα σας κάνουν να χαμογελάσετε. Κανείς δεν έχει φύγει παραπονεμένος από τον παραθαλάσσιο Τάσο, με φρέσκο ψάρι, αλλά και διάφορα μεζεκλίκια που μπαίνουν στη μέση και μάς χορταίνουν οικονομικά: φανταστικά χόρτα, γαύρος μαρινάτος, χειροποίητες αλοιφές και καλά αποστάγματα. Για πιο παραδοσιακή ντόπια κουζίνα, on a budget εννοείται, επιλέγουμε τον Μπέμπελη με τα κελέμια του (κρεμμύδια γεμιστά με ρύζι, κιμά και μυρωδικά, ωραία ψητά και μαγειρευτά κρεατένια, όπως το άχαστο χοιρινό με δαμάσκηνα. Για φαγητό και γλυκό, θα υπολογίζετε από είκοσι ως τριάντα ευρώ κατ’ άτομο. Το Γαλαξίδι το κρατάει τίμια και λογικά, τουλάχιστον προς ώρας.

Πια, πλησιάζει απόγευμα -προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι ακόμα πριν νυχτώσει και φύγει το φως; Φυσικά. Αν λατρεύετε θέες και τα τοιαύτα, μην παραλείψετε τη Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, τρία χιλιόμετρα έξω από το Γαλαξίδι. Η διαδρομή είναι υπέροχη, μέσα από τα ελαιόδεντρα και, ύστερα, η θέα σε ολόκληρη την πόλη θα σας κόψει την ανάσα.

Tip: Εάν παραλείψετε το φαγητό έξω και έχετε φέρει τις προμήθειές σας (μια πίτα, κεφτεδάκια, σάντουιτς) από την Αθήνα, το budget αυτής της εκδρομής μειώνεται κι άλλο. Η αναλογία των εξόδων που θα κάνετε -ιδανικά μοιρασμένα δια του δύο, του τρία ή του τέσσερα- σε διόδια και βενζίνη με όσα προσφέρει το στολίδι της Φωκίδας, από θέα, από βόλτα, από ενέργεια, είναι πολύ καλή. Διπλάσιο ποσό θα ξοδευόταν σε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για καφέ και φαγητό-και θα ήταν, ίσως, μια από τα ίδια. Ενώ η απόδραση αξίζει ανεκτίμητα, ειδικά αν, στην ουσία, κοστίζει λίγο. Τολμήστε μια βόλτα, ζήστε το -δεν χρειάζονται πάντοτε πολλά, για να ζούμε την ομορφιά και την χαρά που μας αξίζει.

