Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ

Τα  βασιλικά κοσμήματα που εκλάπησαν είναι εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

22 Οκτ. 2025 10:49
Pelop News

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

 


Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και άλλων ΜΜΕ δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ