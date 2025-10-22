Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξανάνοιξε σήμερα, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Live: The #Louvre reopens today after Sunday’s crown #jewels heist. Visitors queue as authorities remain on alert. Director Laurence des Cars faces Senate questioning later over security lapses.#CGTNONSITE https://t.co/AtiXhfVL5F — CGTN (@CGTNOfficial) October 22, 2025



Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και άλλων ΜΜΕ δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας

