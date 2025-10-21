Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας

Η εισαγγελέας του Παρισιού επισημαίνει ότι η χρηματική αξία δεν αποτυπώνει την πραγματική σημασία των κοσμημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

21 Οκτ. 2025 21:11
Σοκ έχει προκαλέσει η διάρρηξη στο Λούβρο, ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου, όπου διαρρήκτες εισήλθαν από παράθυρο δίπλα στον Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας απλώς ένα ανυψωτικό που είχε σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο. Εντύπωση προκαλεί και η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, δήλωσε πως το σύστημα ασφαλείας του μουσείου λειτούργησε, αλλά η απουσία αστυνόμευσης στον δημόσιο χώρο επέτρεψε στους δράστες να κινηθούν ανεμπόδιστα.

Εντός του μουσείου, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν μείωση προσωπικού ασφαλείας κατά 25% την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας κρίσιμες ζώνες ανεπαρκώς επιτηρούμενες. Παράλληλα, οι νέες προθήκες που φιλοξενούσαν τα κοσμήματα, τοποθετημένες το 2019, κρίνονται λιγότερο ανθεκτικές από προηγούμενες θωρακισμένες βιτρίνες. Το μουσείο υποστηρίζει ότι η αλλαγή ήταν απαραίτητη, καθώς το παλιό σύστημα ήταν μη λειτουργικό και επικίνδυνο.

Η χρηματική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, χαρακτήρισε το ποσό «εντυπωσιακό», αλλά τόνισε ότι δεν συγκρίνεται με την ιστορική και συμβολική αξία των κοσμημάτων. Ακόμα κι αν οι δράστες τα λιώσουν, η πραγματική τους σημασία έχει χαθεί οριστικά.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η διάρρηξη εγείρει ανησυχίες για τα κενά ασφάλειας σε δημόσιους χώρους και μουσεία υψηλής πολιτιστικής αξίας.
