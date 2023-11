Γαλλία: Διαδήλωση της Αριστεράς στο Παρίσι με αίτημα να σταματήσει η «σφαγή στη Γάζα»

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Παρίσι με σύνθημα να σταματήσει η «σφαγή στη Γάζα» και να κηρυχθεί αμέσως «κατάπαυση του πυρός».

Την διαδήλωση στο Παρίσι για την Γάζα οργάνωσαν βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά), συνδικάτα και άλλες συλλογικότητες. Η διαδήλωση έγινε με την άδεια των αρχών.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, κρατώντας σημαίες και πλακάτ υπέρ του παλαιστινιακού λαού και των κατοίκων της Γάζας. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, ανέφερε η αστυνομία.

«Παιδιά της Γάζας, παιδιά της Παλαιστίνης, εδώ δολοφονείται η ανθρωπότητα» και «Ισραήλ δολοφόνος, Μακρόν συνένοχος» ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές. «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» είχαν γράψει σε πολλά πλακάτ.

«Ντρεπόμαστε για τη στάση του (Γάλλου προέδρου Εμανουέλ) Μακρόν. Τι περιμένει για να καταγγείλει τα εγκλήματα πολέμου της κυβέρνησης Νετανιάχου;» είπε η βουλευτής της Ανυπότακτης Αριστεράς Ορελί Τρουβέ.

«Δεν κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονία, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αφυπνίσουμε τη συνείδηση των κυβερνήσεων», υποστήριξε μια 27χρονη φοιτήτρια, η Σάρα.

«Το να σιωπήσουμε ή να μην κάνουμε τίποτα ισοδυναμεί με συνενοχή», πρόσθεσε. «Πορείες κατά του πολέμου» είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Now tens of thousands are in the French capital, Paris, in support of Palestine and Gaza

O Palestinian people, we will not leave you alone.🇵🇸#FreePalestine #GazaGenocide pic.twitter.com/32pddFE5l2

— 𝙲𝚁𝙸𝚂𝚃𝙸𝙰𝙽𝙾 (@World_2040) November 2, 2023