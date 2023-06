Γαλλία: Διαταραγμένη προσωπικότητα ο δράστης της επίθεσης σε παιδιά – Νέα εξέταση από ψυχίατρο

Διαταραγμένη προσωπικότητα ο δράστης της επίθεσης σε παιδιά σε πάρκο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συγκλονισμένη παραμένει η Γαλλία μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, σε παιδική χαρά της πόλης Ανεσί. Ο δράστης, πρόσφυγας από την Συρία, που έχει ζητήσει άσυλο, τραυμάτισε με μαχαίρι τέσσερα παιδιά, δύο από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και δύο ενήλικες. Ο δράστης θα εξεταστεί σήμερα (9/6) από ψυχίατρο. Ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στην περιοχή για να συναντήσει μέλη των οικογενειών.

Τα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης συγκλονίζουν, με δεκάδες παιδιά και γονείς, να ουρλιάζουν ζητώντας βοήθεια, στη θέα του δράστη με το μαχαίρι.

Ο δράστης εμφανίζει μία αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και οι ανακριτικές αρχές δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν μαζί του. Φαίνεται ότι είναι διαταραγμένη προσωπικότητα και θα εξεταστεί και σήμερα από ψυχίατρο.

«Εις το όνομα του Ιησού Χριστού…» με αυτή την φράση και ένα μαχαίρι στο χέρι ο νεαρός άνδρας άρχισε να τρέχει μέσα στην παιδική χαρά και να επιτίθεται σε παιδιά και στους γονείς τους.

Μητέρες με τα μωρά στα καρότσια έτρεχαν να σωθούν ενώ εκείνος τους κυνηγούσε και τους χτυπούσε με το μαχαίρι. Ένας άνδρας προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει όμως εκείνος πηδούσε τα πεζούλια και συνέχιζε την επίθεση. Η παιδική χαρά, σε ένα ειδυλλιακό πάρκο δίπλα στην λίμνη, στις γαλλικές Άλπεις, ήταν γεμάτη κόσμο.

