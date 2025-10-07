Γαλλία: Η επόμενη της παραίτησης Λεκορνί, η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, οι κινήσεις Μακρόν

Ο Μακρόν έδωσε 48 ώρες στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί για διαπραγματεύσεις, πριν αποφασίσει αν θα διαλύσει ξανά τη Βουλή.

 

07 Οκτ. 2025 8:04
Pelop News

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέθεσε στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί μια ύστατη αποστολή: να ολοκληρώσει εντός 48 ωρών έναν κύκλο τελικών πολιτικών διαπραγματεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας πλατφόρμας σταθερότητας για τη χώρα.

Η απόφαση αυτή, που συνοδεύεται από την απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση αποτυχίας, ανακοινώθηκε απόψε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Γαλλία: Νέα αβεβαιότητα, οι επιλογές για την πολιτική δίνη

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, ο Μακρόν ζήτησε από τον Λεκορνί —ο οποίος έχει ήδη παραιτηθεί αλλά παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός— να «ολοκληρώσει έως το βράδυ της Τετάρτης τις τελικές διαβουλεύσεις για την κατάρτιση μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

«Θα ενημερώσω τον πρόεδρο το βράδυ της Τετάρτης αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ώστε να λάβει τις αποφάσεις που κρίνει απαραίτητες», δήλωσε ο Λεκορνί μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (Twitter).

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει νέο γύρο επαφών με τους ηγέτες του εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού, που στηρίζεται στη συνεργασία του προεδρικού στρατοπέδου με το δεξιό κόμμα Les Républicains (LR). Η εσωτερική αστάθεια στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών θεωρείται πως ήταν ο βασικός λόγος της παραίτησής του.

Ο Μακρόν στο χείλος της πολιτικής κατάρρευσης, περιμένει στη…γωνία η Λεπέν!

Από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου τονίζεται πως, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο Μακρόν «θα αναλάβει τις ευθύνες του» – μια σαφής αναφορά στο ενδεχόμενο νέας διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, μετά την προηγούμενη πολιτική κρίση του 2024.

Ακόμη και αν οι συζητήσεις αποδώσουν καρπούς, ο Λεκορνί δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα επανέλθει στο αξίωμα του πρωθυπουργού. Όπως επισημαίνουν πηγές του Ελιζέ, ο ρόλος του «περιορίζεται στο να αξιολογήσει αν υπάρχουν ρεαλιστικοί τρόποι πολιτικού συμβιβασμού».
