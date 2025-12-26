Γάμος σε στενό κύκλο για τον Γιάννη Ραγκούση και τη Μαρίνα Κοντοτόλη

Σε στενό οικογενειακό κύκλο παντρεύονται σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο γάμος θα τελεστεί στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως, παρουσία ελάχιστων συγγενών και φίλων.

26 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Με τα δεσμά του γάμου θα ενωθούν σήμερα ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα, ενώ η επιλογή της λιτής τελετής αντανακλά την επιθυμία των νεόνυμφων να κρατήσουν την προσωπική τους στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη, με καταγωγή από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, είναι επιχειρηματίας και επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων. Στις τελευταίες εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023 ο Γιάννης Ραγκούσης είχε πραγματοποιήσει συχνά ταξίδια στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά την υποψηφιότητά της.

Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη είναι μητέρα δύο παιδιών από προηγούμενη σχέση.

Ποια είναι η Μαρίνα Κοντοτόλη

Η πορεία της Μαρίνας Κοντοτόλη χαρακτηρίζεται από προσωπικές και επαγγελματικές υπερβάσεις. Σε ηλικία 13 ετών αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο για να εργαστεί, λόγω προβλήματος υγείας της μητέρας της. Το 2013, σε ηλικία 38 ετών, και ενώ ήταν ήδη μητέρα δύο παιδιών και ενεργή επαγγελματίας σε Τρίκαλα και Αθήνα, επέστρεψε στα θρανία, εγγραφόμενη στο Γενικό Εσπερινό Λύκειο Τρικάλων.

Μετά από τέσσερα χρόνια φοίτησης απέκτησε απολυτήριο Λυκείου και το 2017 συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πετυχαίνοντας την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, έχει εργαστεί επί 33 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας στον ιδιωτικό τομέα, είναι μαραθωνοδρόμος και έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας – Έφορος στον Σύλλογο Δρομέων Νομού Τρικάλων.

