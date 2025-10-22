Γαβαλάς: Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας, διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου, αλλά τους πρώτους μήνες δεν γέλασα στη φυλακή

«Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο»

γαβαλάς-πετρετζίκης
22 Οκτ. 2025 22:58
Pelop News

Στο Πρωϊνό ήταν καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος και μίλησε για πολλά θέματα συμπεριλαμβανομένου της περιόδου που πέρασε στην φυλακή, εξηγώντας γιατί θέλει να πετάξουν τη στάχτη του όταν πεθάνει στον Κορινθιακό κόλπο ενώ απάντησε σε ερωτήσεις και για την Άννα Βίσση.

Ο Λάκης Γαβαλάς ξεκίνησε μιλώντας για την ζωή του τώρα, μετά την φυλακή: «Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας. Αυτοί που πήραν το δικό μου κτήριο, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε κανένα ταμείο. Εγώ δεν κώλωσα. Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο.

Διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου. Τους πρώτους τρεις μήνες, δεν γέλασα στη φυλακή. Μετά γελούσα. Είπα, να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει; Είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Έμενα σε πανσιόν με άλλα πέντε άτομα όταν πρωτοήρθα στη Γαλλία. Τι νομίζεις, ότι όλα μου ήρθαν χιλιάδα; Με πολλή δουλειά μου απέκτησα πράγματα, και με πολλή δουλειά έχασα πράγματα».

Ο ίδιος συνέχισε: «Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου, παίζοντας το τραγούδι “Ανεπανάληπτος” του Τόλη Βοσκόπουλου. Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει».

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε δηλώσει πρόσφατα για την Άννα Βίσση πως «Στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό. Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στη σκηνή».

Όταν ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για τη σχέση του με την δημοφιλή τραγουδίστρια, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά».
