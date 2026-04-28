Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ανάμεσά τους και ένα εννιάχρονο αγόρι, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ισραηλινό drone σκότωσε το παιδί, τον Αντέλ αλ Νατζάρ, στην ανατολική Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, ισραηλινό πλήγμα έπληξε όχημα στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη τέσσερις άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε σχολιάσει άμεσα κανένα από τα δύο περιστατικά.

Israeli strikes killed three Palestinians, including a 9-year-old boy, in the Gaza Strip, health officials say.https://t.co/3ENHTLNlq3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 28, 2026

Σπαρακτικές εικόνες στο Νοσοκομείο Νάσερ

Στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Νάσερ, συγγενείς του μικρού Αντέλ έφτασαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Η μικρή σορός του παιδιού, τυλιγμένη σε σάβανο, βρισκόταν πάνω σε μεταλλικό φορείο στο πάτωμα, ενώ γυναίκες έκλαιγαν δίπλα της και άνδρες έκαναν ειδική προσευχή πριν από τη μεταφορά του στο κοιμητήριο για την ταφή.

Σύμφωνα με συγγενείς του, το αγόρι μάζευε χαρτόκουτα, τα οποία η οικογένεια χρησιμοποιούσε για το μαγείρεμα.

Η Γάζα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο αερίου για μαγείρεμα.

«Δεν έχουμε αέριο. Μαζεύουμε χαρτόκουτα για να μαγειρέψουμε, τα παιδιά θέλουν να φάνε, θέλουν να πιουν», δήλωσε συγγενής του αγοριού, η Σαμπρίν αλ Νατζάρ.

Γάζα: Η βία συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός

Η βία στη Γάζα συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου του 2025, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αναφέρει ότι επιθέσεις μαχητών έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες την ίδια περίοδο.

Στο νεκροτομείο, ο Σουχάιμπ αλ Νατζάρ, συγγενής του παιδιού, εξέφρασε την οργή και την οδύνη της οικογένειας.

«Δεν είναι ντροπή αυτό που μας συμβαίνει; Δεν είναι ντροπή ότι θάβουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα, μπροστά μας; Δεν είναι ντροπή; Μα τον Θεό, οι καρδιές μας ραγίζουν γι’ αυτά τα παιδιά», είπε.

Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ και Χαμάς

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, ενώ η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 72.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα.

Οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισαν τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

