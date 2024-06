Γάζα: Οι δραματικές στιγμές για τη διάσωση τριών ομήρων ΒΙΝΤΕΟ

Η ισραηλινή αστυνομία έδωσε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα δραματικά πλάνα που δείχνουν τη διάσωση των ομήρων Almog Meir Jan, Andrey Kozlov και Shlomi Ziv από δυνάμεις της επίλεκτης αντιτρομοκρατικής μονάδας Yamam και πράκτορες της Shin Bet από το Nuseirat της κεντρικής Γάζας το Σάββατο.

Το βίντεο δείχνει αξιωματικούς της Yamam να εισβάλλουν στο σπίτι του άντρα της Χαμάς, Abdallah Aljamal, ο οποίος κρατούσε ομήρους τους τρεις Ισραηλινούς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

