Γέφυρες φιλίας: Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της Αχαΐας ενώνουν τις φωνές τους κατά της βίας

12 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» και τη συμμετοχή των Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου, πραγματοποίησαν Εβδομάδα Δράσεων κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, με θέμα: «Γέφυρες φιλίας: Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της Αχαΐας ενώνουν τις φωνές τους κατά της βίας».  Η εκδήλωση των σχολείων του Δήμου Πατρέων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, η οποία έδωσε συγχαρητήρια στους μικρούς μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους Επόπτες Εκπαίδευσης γι’ αυτή την πρωτοβουλία.  Αναφέρθηκε στις γέφυρες φιλίας που «έχτισαν» με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, στέλνοντας μήνυμα ενάντια στη βία, όχι μόνο την ενδοσχολική, αφού οι μικροί μαθητές απέδειξαν πως κατανοούν πολύ καλά όλες τις εκφάνσεις της, όπως είναι ο πόλεμος αλλά και οι καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα μια οικογένεια για να μπορεί να επιβιώσει.

Η Αντιδήμαρχος τόνισε ότι η βία και η παραβατικότητα αποτελούν παθογένεια της σημερινής κοινωνίας και του σημερινού συστήματος, των ανισοτήτων, της φτώχειας, των αδιεξόδων, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και πως τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που επιδρά πάνω τους και αυτό ξεπερνά την ευθύνη μόνο της οικογένειας, ενός γονέα ή την παρέμβαση ενός εκπαιδευτικού, αφού βία δεν είναι μόνο όσα βλέπουμε, αλλά και οι ταξικοί φραγμοί στο σχολείο, η ανεργία, η δυσκολία ενός γονέα να παρέχει στα παιδιά του όσα δικαιούνται.

Έκλεισε τον χαιρετισμό της με την ευχή, τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση στη ολόπλευρη γνώση, για να μπορέσουν να τον γνωρίσουν τον κόσμο και να τον αλλάξουν. Για να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου,  όπως έγραψε και ο Ναζίμ Χικμέτ, «κανένας πια δεν θα πεινά. Κανένας άλλον δεν θα φοβάται. Κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει. Κανείς την ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός…».

Τα σχολεία που παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στέλνοντας μήνυμα ενάντια στη σχολική βία ήταν τα εξής:

«Όχι στο Φόβο, όχι στη βία! ΝΑΙ στη ΦΙΛΙΑ!», από τους μαθητές των Στ1 & Στ2΄ τμημάτων του 6oυ Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Μ. Κωστακοπούλου (Δ/ντρια), Κ. Αγγελοπούλου, Σπ. Βούρτση, Αν. Καρατζά,  Παν. Ματζαβίνου & Αν. Τσίντζα)

«Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φιλία», από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κρήνης

(Εκπαιδευτικοί: Όλ. Σωτηροπούλου, Δ. Kαλαχώρα, & Βασ. Μακρή)

«Η διαμεσολάβηση στο σχολείο μας», από τους μαθητές της Στ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Κυρ. Ψυχογιού,  Σταματοπούλου & Γ. Καββαδά)

«Ένα παγκάκι για όλους» από τους μαθητές της Ε’ τάξης του 59ο Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Δήμ. Παναγιωτοπούλου, Μαρ. Ρέντιτ, Νεκτ. Σελιμά, Αρ. Κοκκινάκη)

«ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ!» από τους μαθητές των: Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Εκπαίδευσης Παιδιών στο Φάσμα Αυτισμού Πάτρας,  71ο Νηπιαγωγείο Πάτρας,  3ου Ειδικού Δ. Σχ.-ΠΙΚΠΑ, 3ου Ειδικού Νηπιαγωγείο Πάτρας

(Εκπαιδευτικοί: Μ. Παναγοπούλου, Χρ. Μαλανδράκη, Αικ. Αλεξοπούλου, Αν. Κωνσταντινοπούλου, Δ. Χριστοπούλου, Δ. Μαλλοπούλου, Αμ. Καλογιάννη, Άγ. Αγγελόπουλος, Ειρ. Κανελλοπούλου)

«Αγάπη- Φιλία- Σεβασμός: Ασπίδα κατά του εκφοβισμού» από τους μαθητές των Δ1 και Δ2 Τμημάτων του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

(Εκπαιδευτικοί: Γ. Λαμπροπούλου , Ασπ. Ανδρουτσοπούλου, Γ. Καββαδά)

«Δε χωρά η ΒΙΑ πουθενά, δύναμη είναι μόνο η ΑΓΚΑΛΙΑ!» από τους μαθητές της Στ1΄ τάξης του Δημ. Σχ. Σαραβαλίου

(Εκπαιδευτικοί: Έλ. Παπαχριστοπούλου & Αν. Μάρκου)

«Στο διάλειμμα», από τους μαθητές της Δ΄ τάξης  του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας

(Εκπαιδευτικός: Ιωάν. Παντελή)

«Ναι στη φιλία – Όχι στη βία», από τους μαθητές της Ε΄ τάξης  του 33oυ Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Βασιλ. Κωνσταντινοπούλου, Βαλ. Σιώχου)

«Τα παιχνίδια είναι ωραία όταν είμαστε παρέα» από τους μαθητές της Α΄ τάξης του 62ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Αιμ. -Φ. Κοντρογιάννη, Ελ. Μαρσέλη, & Μ. Μαρκέλλου)

«Η διαμεσολάβηση χορεύει…τη βία μακριά!» από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ροϊτίκων.

(Εκπαιδευτικοί: Κων. Κακκαβάς, Βελουδένια Ι. Καμπούρη, Ευαν. Βέρρα)

«Χτίζουμε γέφυρες φιλίας, γκρεμίζουμε τα τείχη βίας», από τους μαθητές των Δ1, Δ2 τάξεων του  24oυ Δημοτικού Σχολείου Πατρών

(Εκπαιδευτικοί: Αν. Χρηστομόγλου, Αθ. Δάρμα & Αλ. Καραγιάννη)

