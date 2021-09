«Γεμίζει» ο Απόλλων με Ντέιβις, Κόουλμαν, Μπάρφιλντ

Ο Απόλλων «γεμίζει» το ρόστερ του και ανακοίνωσε Ντέιβις, Κόουλμαν, Μπάρφιλιντ. Αναλυτικά η «τριπλή» ανακοίνωση:

DE JON DAVIS WELL COME TO KAE OSCAR APOLLON 1926

Η ΚΑΕ Oscar Απόλλων 1926 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ DeJon Davis (1998, 2,01 μ.), που ξεκίνησε την καριέρα του από το κολεγιακό πρωτάθλημα και τους California Baptist Lancers. Πέρυσι αγωνιζόμενος στην Κύπρο με την ΑΕΚ Λάρνακας είχε σε 21 παιχνίδια 15,7 πόντους μ.ο. και 7,4 ριμπάουντ σε σχεδόν 29 λεπτά συμμετοχής με 112/187 δίποντα με 59,9%, 21/38 τρίποντα με 36,2% και 43/59 βολές 72,9%. Ακόμη είχε 1,4 ασίστ, 0.6 κλεψίματα, 1,4 λάθη και 17,8 ranking. Οι πρώτες του δηλώσεις:

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ»

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Ελλάδα, που είναι μία πολύ όμορφη χώρα» δήλωσε ο Dejon Davis και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι το Ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα απ’ τα καλύτερα της Ευρώπης και είμαι πολύ χαρούμενος, που μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω εδώ. Είμαι χαρούμενος που έγινα μέλος της νέας προσπάθειας της ομάδας και στόχος μου είναι να την βοηθήσω να πετύχει όλους τους στόχους της».

De Jon Davis well come to KAE Oscar Apollon 1926!

ORLANDO COLEMAN WELL COME TO KAE OSCAR APOLLON 1926

Η ΚΑΕ Oscar Απόλλων 1926 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ/φόγουορντ Orlando Coleman (1,96 μ., 1992). Ο Coleman στο NCAA αγωνίστηκε σε Morehead State, Alabama Southern CC, Kannesaw State, Texas Southern και αποφοίτησε το 2016. Τη χρονιά που πέρασε αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας με την Auto Jaszbereny και ήταν πρώτος σκόρερ με 24,9 πόντους μ.ο. με 118/209 δίποντα με 56,5%, 81/106 βολές με 75,4% και 19/56 τρίποντα με 33,9%. Ακόμη είχε 7,2 ριμπάουντ μ.ο., 2,6 ασίστ, 0,9 κλεψίματα, 4,1 λάθη και 25 ranking. Συνολικά έπαιξε σε 15 παιχνίδια μένοντας στο παρκέ σχεδόν 37,5 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση. Οι πρώτες του δηλώσεις:

«ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«Προφανώς, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ» δήλωσε ο Orlando Coleman και πρόσθεσε: «Είναι μια ευκαιρία να γίνω καλύτερος μαζί με την ομάδα. Ο στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι σαν παίκτες, καλύτεροι σαν ομάδα και βήμα-βήμα να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να προχωρήσουμε στο μέλλον».

Orlando Coleman well come to KAE Oscar Apollon 1926!

SEDRICK BAREFIELD WELL COME TO KAE OSCAR APOLLON 1926

Η ΚΑΕ Oscar Απόλλων ανακοινώνει τη απόκτηση του Αμερικανού με καταγωγή από τις Φιλιππίνες γκαρντ Sedrick Barefield (1996, 1,88 μ.). Ο Barefield aποφοίτησε το 2019 από το Utah Utes και στην τελευταία του σεζόν στο NCAA είχε 16,8 πόντους μ.ο., 3,8 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ. Δεν έγινε ντράφτ, αλλά υπέγραψε στους Θάντερ με τους οποίους συμμετείχε στο Summer League και ακολούθως με τη θυγατρική τους ομάδα στη G League έχοντας μ.ο. 9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ. Τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε για πρώτη χρονιά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Λιθουανία με τη Νέβεζις. Σε 28 παιχνίδια είχε 15,5 πόντους μ.ο. με 78/146 δίποντα με 41,9%, 71/198 τρίποντα με 35,9%, 65/81 βολές με 80,2%, 1,8 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 2,5 λάθη και 9,8 ranking σε σχεδόν 28 λεπτά συμμετοχής. Οι πρώτες του δηλώσεις:

«ΝΑ ΒΟΗΘΑΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΙΚΕΣ»

«Το Ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό» τόνισε ο Σέντρικ Μπάρφλιντ και πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος του Οργανισμού της ομάδας και της νέας προσπάθειας που θα κάνει στη Basket League. Στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει νίκες και σε προσωπικό επίπεδο να βελτιώνομαι συνεχώς. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Ελλάδα, που είναι ένα υπέροχο μέρος, όπως και η πόλη της Πάτρας».

Sedrick Barefield well come to KAE Oscar Apollon 1926!