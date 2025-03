Γενεύη: Ικανοποίηση σε Ελλάδα και Κύπρο από την απόφαση για συνέχιση του διαλόγου

Μπροστά στον φόβο του αδιεξόδου λόγω της σκληρής γραμμής της τουρκικής πλευράς περί λύσης δύο κρατών, υποχρεώθηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου να διασωθεί η διαδικασία, να μετατρέψει την πενταμερή σε αφετηρία για εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δίνοντας ραντεβού για νέα Διευρυμένη Διάσκεψη τον Ιούλιο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στον διορισμό προσωπικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος θα αναλάβει τις επαφές και τις διευθετήσεις για την υλοποίηση των ΜΟΕ, αλλά και για συνομιλίες μέχρι τον Ιούλιο.

Όπως ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ ανακοίνωσε, οι πλευρές συμφώνησαν στη διάνοιξη τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης, την αποναρκοθέτηση, τη δημιουργία δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για τη νεολαία, πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Νεκρή Ζώνη και αποκατάσταση κοιμητηρίων.

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι από πριν ακόμη το Κραν Μοντανά το 2017 δεν υπήρχε καμία πρόοδος σε καμία πτυχή, ενώ τώρα υπάρχει σημαντική πρόοδος.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά το ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι εκτός πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι σημαντικός ο διάλογος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς η μόνη λύση είναι η επανένωση του νησιού.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης, συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο για να το ενημερώσει, ενώ ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έκανε την εξής ανάρτηση: «Για πρώτη φορά από το 2017, βρισκόμαστε σε μια πορεία θετικών εξελίξεων. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη μεγάλη προσπάθεια για την επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες».

Δείτε την ανάρτησή του

The plenary session of the enlarged meeting is now concluded. For the first time since 2017, we are on a trajectory of positive developments. We remain committed to the great effort to reunify Cyprus, in line with the UN framework and the European acquis, principles and… pic.twitter.com/SgZY6iBLEi

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 18, 2025