Γενοκτονία ή fake news; Η σκληρή αντιπαράθεση Τραμπ-Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο

Έντονο ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, στον Λευκό Οίκο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Νοτιοαφρικανό ηγέτη «αμφιλεγόμενο» σε ορισμένους κύκλους και επέμεινε να αναφέρεται σε «γενοκτονία» λευκών αγροτών στη χώρα, προκαλώντας έκπληξη και σκεπτικισμό.

Κατά την υποδοχή του Ραμαφόσα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, ωστόσο πρόσθεσε με σαφή αιχμή ότι «είναι αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους και λιγότερο σε άλλους». Όπως σημείωσε, «υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τη Νότια Αφρική» λόγω αναφορών για διώξεις κατά λευκών αγροτών, πολλοί από τους οποίους, κατά τον ίδιο, ζητούν άσυλο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «παίρνουμε ανθρώπους από πολλές τοποθεσίες, εάν αισθανθούμε ότι υφίστανται διώξεις ή γενοκτονία», υποστηρίζοντας ότι «λευκοί αγρότες φεύγουν από τη Νότια Αφρική – είναι λυπηρό να το βλέπεις». Μάλιστα, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πρόβαλαν βίντεο που φέρονται να καταγράφουν την υποτιθέμενη κατάσταση, με τον Ραμαφόσα να παραμένει σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής.

South African President Ramaphosa to Trump: I am sorry, I don’t have a plane to give you. pic.twitter.com/j3he6DEIFF

