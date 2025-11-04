Γεωργιάδης: Διακομματική στήριξη του νομοσχεδίου για την Υγεία παρά τις αντιπαραθέσεις

Ευρείας διακομματικής στήριξης, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις κατά τη συζήτησή του στη Βουλή, έτυχε το πρόσφατο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όπως επισημαίει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι, παρά τις κατηγορίες περί «κατάρρευσης του ΕΣΥ» ή εξυπηρέτησης συμφερόντων, η πλειονότητα των άρθρων του νομοσχεδίου ψηφίστηκε από σχεδόν όλα τα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν τα περισσότερα. «Αν ακούγατε τη συζήτηση στη Βουλή, θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα, αλλά στην ψηφοφορία δεν μπορούσαν να πουν όχι σε αυτονόητα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τις ψήφους ανά άρθρο, επισημαίνοντας ότι η διακομματική αποδοχή αντικατοπτρίζει τη λογική και αναγκαιότητα των προτεινόμενων μέτρων. Ενδεικτικά, το νομοσχέδιο περιλάμβανε διατάξεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την αναδιάρθρωση νοσοκομειακών υπηρεσιών, που κρίθηκαν ως «αυτονόητες» βελτιώσεις.

Καλώντας για υπέρβαση των πολιτικών συγκρούσεων, ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη θετική τους ψήφο και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την επίλυση θεμάτων με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. «Οι συγκρούσεις έχουν συχνά δόση αναγκαστικής διαφωνίας για ψήφους και εντυπώσεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του υπουργείου για συνεργασία.

Πολλοί με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά, συγκρουσιακό κλπ στο Υπουργείο Υγείας με λένε «Υπουργό Έμπορο της Υγείας», ότι «Το ΕΣΥ καταρρέει», ότι «εξυπηρετώ συμφέροντα» κλπ

Χθες έβλεπα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σας παραθέτω το… pic.twitter.com/eEgYLxn4E6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2025

