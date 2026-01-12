Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Δεν επηρεάζει τη ΝΔ» – Αιχμές για γραφικότητα και αντισυστημικό προφίλ

Τη δική του εκτίμηση για την ενδεχόμενη πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τις επιπτώσεις στο πολιτικό σκηνικό, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Δεν επηρεάζει τη ΝΔ» – Αιχμές για γραφικότητα και αντισυστημικό προφίλ
12 Ιαν. 2026 13:16
Pelop News

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει λίγο στραβά, αλλά έχει τον χρόνο να το φτιάξει», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική και ευχόμενος καλή επιτυχία.

Ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική και στην αναφορά της κ. Καρυστιανού περί χρημάτων που –όπως έχει υποστηρίξει– της προσφέρθηκαν για να μην προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα. «Μιλάει για κάθαρση, αλλά όχι όταν αφορά την ίδια», είπε, προσθέτοντας ότι της έχει ζητήσει να κατονομάσει ποιοι και με ποιο ποσό φέρονται να της έκαναν τέτοια πρόταση, χωρίς –όπως ανέφερε– να έχει λάβει απάντηση.

Παράλληλα, σχολίασε ότι η δημόσια παρουσία της σε συνδυασμό με τον κ. Καραχάλιο και τη γερόντισσα «δίνει μια εικόνα γραφικότητας», ενώ εκτίμησε πως και η σύγκρουση με άλλους συγγενείς θυμάτων δεν λειτουργεί υπέρ της.

Σε ερώτηση για το αν ένα κόμμα υπό την κ. Καρυστιανού μπορεί να επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι οι τάσεις δείχνουν πως δεν πλήττεται η ΝΔ, αλλά κόμματα που κινούνται στον αντισυστημικό χώρο. Όπως είπε, πρόκειται για ένα σχήμα με «δεξιά ταυτότητα», το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ωστόσο ότι το κλείσιμο των δρόμων αποτελεί –όπως είπε– βαριά παράνομη πράξη. «Δικαίωμα δεν έχει μόνο ο αγρότης, αλλά και ο μεταφορέας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν έχει πάντα δίκιο όποιος διαμαρτύρεται».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027. «Δεν το βλέπω πολύ μακριά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι επαναπροσλήφθηκαν στον ΕΟΔΥ όσοι είχαν απολυθεί κατά την περίοδο υπουργίας του Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι κανένας υπουργός δεν θα πρέπει στο μέλλον να χρησιμοποιεί αυθαίρετα την πολιτική του εξουσία για πολιτικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
