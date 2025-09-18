Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Πώς να συνεργαστούμε με όσους λένε ότι μας μισούν;

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για το σχόλιο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Μαργαρίτη σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, κατηγορώντας τον ότι η φράση «σας μισεί» μετατρέπει τον πολιτικό αντίπαλο σε εχθρό και θέτει ζήτημα συνεργασιών.

Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Πώς να συνεργαστούμε με όσους λένε ότι μας μισούν;
18 Σεπ. 2025 12:44
Pelop News

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (18/9/25), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Μαργαρίτη, όταν αυτός σχολίασε την προσχώρηση του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Ο κ. Μαργαρίτης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είπε ότι «μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί». Η φράση αυτή -σχολίασε ο υπουργός- του θύμισε προεκλογικές διλημματικές πρακτικές του παρελθόντος και «τοξικότητα», παραπέμποντας στην πόλωση του 2015.

«Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πια πολιτικός αντίπαλος αλλά εχθρός», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως τέτοιου είδους ρητορική μετατρέπει την πολιτική αντιπαράθεση σε μίσος: «Θέλεις να τον σκοτώσεις, να τον λιώσεις, να τον εξαφανίσεις», ανέφερε ενδεικτικά.

Παράλληλα διερωτήθηκε πώς μπορούν να υπάρξουν μελλοντικές συνεργασίες όταν στελέχη του ενός ή του άλλου κόμματος διατυπώνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις: «Μπορείς να κάνεις κυβέρνηση και μάλιστα λειτουργική με κάποιον που δηλώνει ότι σε μισεί;», υπογράμμισε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πολιτικής όξυνσης και τις συνέπειές της για τον ελληνικό λαό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ