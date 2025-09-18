Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Πώς να συνεργαστούμε με όσους λένε ότι μας μισούν;

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (18/9/25), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τη δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Μαργαρίτη, όταν αυτός σχολίασε την προσχώρηση του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Ο κ. Μαργαρίτης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είπε ότι «μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί». Η φράση αυτή -σχολίασε ο υπουργός- του θύμισε προεκλογικές διλημματικές πρακτικές του παρελθόντος και «τοξικότητα», παραπέμποντας στην πόλωση του 2015.

«Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πια πολιτικός αντίπαλος αλλά εχθρός», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως τέτοιου είδους ρητορική μετατρέπει την πολιτική αντιπαράθεση σε μίσος: «Θέλεις να τον σκοτώσεις, να τον λιώσεις, να τον εξαφανίσεις», ανέφερε ενδεικτικά.

Παράλληλα διερωτήθηκε πώς μπορούν να υπάρξουν μελλοντικές συνεργασίες όταν στελέχη του ενός ή του άλλου κόμματος διατυπώνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις: «Μπορείς να κάνεις κυβέρνηση και μάλιστα λειτουργική με κάποιον που δηλώνει ότι σε μισεί;», υπογράμμισε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πολιτικής όξυνσης και τις συνέπειές της για τον ελληνικό λαό.





