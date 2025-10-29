Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Θέλει rebranding αλλά απουσίαζε από την κηδεία Σαββόπουλου»

Για την απουσία του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και για την εσωκομματική ένταση στο ΠΑΣΟΚ, μίλησε το βράδυ της Τρίτης (28/10) στο Action 24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως η εικόνα από την τελετή αποχαιρετισμού του Διονύση Σαββόπουλου «δεν ήταν καλή», καθώς υπήρχαν άδειες καρέκλες. Όπως είπε, «για λίγη ώρα οι υπουργοί που ήμασταν εκεί σκεφτήκαμε να καθίσουμε στην πρώτη σειρά για να μη φαίνονται».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Θες να κάνεις rebranding και λείπεις από την κηδεία του Σαββόπουλου; Τσάμπα πληρώνεις τους συμβούλους σου».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η στάση αυτή «δείχνει μικροψυχία» και συνέκρινε την απουσία με αντίστοιχα περιστατικά του παρελθόντος, όπως την κηδεία του Γρηγόρη Φαράκου, στην οποία «απουσίασε το ΚΚΕ».

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Αλέξη Χαρίτση, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Αν κάποιος αποφεύγει μια κηδεία επειδή θα είναι παρόντες πολιτικοί αντίπαλοι, τότε δεν έχει αντιληφθεί ότι εκεί πας για να τιμήσεις τον εκλιπόντα».

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως «στην Αριστερά επικρατεί διαρκής εσωστρέφεια και διαφωνίες», ενώ αναφέρθηκε και στην «απουσία εντάσεων στις φετινές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



