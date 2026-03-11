Γεωργιάδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος κλινικών μελετών – Το «όπλο» της ψηφιακής υγείας και των ιατρικών δεδομένων

Τη δυναμική που αποκτά η Ελλάδα στον διεθνή ανταγωνισμό για την προσέλκυση κλινικών μελετών ανέδειξε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για φαρμακευτικές εταιρείες χάρη στην ψηφιοποίηση της υγείας και τη συστηματική συλλογή ιατρικών δεδομένων.

Η τοποθέτηση του υπουργού έγινε σε εκδήλωση για τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ με την Cisco και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διαχείριση δεδομένων υγείας.

Πλεονέκτημα από τα ιατρικά δεδομένα

Όπως σημείωσε ο υπουργός, η παγκόσμια αγορά των κλινικών μελετών στρέφεται προς χώρες που μπορούν να παρέχουν γρήγορα και αξιόπιστα δεδομένα υγείας.

«Όσες χώρες μπορούν να προσφέρουν γρήγορα, πολλά και αξιόπιστα δεδομένα, θα αποκτήσουν το πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά των κλινικών μελετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαρμακοβιομηχανία Pfizer έχει ήδη εντάξει την Ελλάδα στις πέντε χώρες-εταίρους της στον τομέα των κλινικών μελετών, γεγονός που – όπως είπε – επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά η χώρα.

Ψηφιοποίηση του ΕΣΥ έως το καλοκαίρι

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα έργα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι έως τις 30 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα λεγόμενα «κάθετα έργα» ψηφιοποίησης στα νοσοκομεία.

Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά θα αλλάξουν σημαντικά τη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς πολλές διαδικασίες θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.

«Τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά από τα νοσοκομεία, γιατί θα έχουν τάμπλετ. Ξεχάστε το χαρτί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «Παπαγεωργίου» ως πρότυπο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο χαρακτήρισε «ξεχωριστή επιτυχία» στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο νοσοκομείο αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα.

Μάλιστα, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα που πραγματοποιεί κλινικές μελέτες Φάσης 1, κάτι που – όπως είπε – θα επιθυμούσε να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας.

Ψηφιοποίηση και στον ΕΟΦ

Στη σημασία της ψηφιοποίησης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Σπύρος Σαπουνάς.

Όπως εξήγησε, έως τα μέσα Μαΐου θα έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση σημαντικού μέρους των βάσεων δεδομένων του οργανισμού, με στόχο τη λειτουργία του ως «one-stop shop» για πολίτες, φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες.

Η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συστημάτων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και στη διαχείριση των ελλείψεων φαρμάκων.

Η αξία των δεδομένων «πραγματικού κόσμου»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ερευνών του ΙΝΕΒ, Κώστας Σταματόπουλος, υπογράμμισε ότι οι μελέτες που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα ασθενών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία διεθνώς.

Όπως εξήγησε, η ανάλυση δεδομένων στον χώρο όπου αυτά δημιουργούνται – πρακτική γνωστή ως «data visiting» – αποτελεί πλέον το νέο μοντέλο αξιοποίησης των ιατρικών πληροφοριών, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μοντέλο του διαμοιρασμού δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Καραβιώτης, σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως «ιατρικός επιταχυντής», αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη «πρώτη ύλη», δηλαδή ποιοτικά και οργανωμένα δεδομένα υγείας.

Στη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων για την πρόοδο της ιατρικής έρευνας αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Ανδρομάχη Αθηναίου, επισημαίνοντας ότι οι ασθενείς εμφανίζονται πλέον πιο θετικοί στη χρήση των δεδομένων τους, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας, της προστασίας της ιδιωτικότητας και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

