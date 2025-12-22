Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού: «Τοξικότητα, σύγχυση και πολιτική παρακμή»

Ευθείες βολές κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου και της Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι βρίσκεται υπό έντονη πολιτική πίεση, κάνοντας λόγο για φόβο απώλειας της δημοσκοπικής δυναμικής λόγω ενδεχόμενης δημιουργίας νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ή τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή οδηγεί, κατά την άποψή του, σε «χυδαία και τοξική συμπεριφορά», την οποία χαρακτήρισε «εικόνα παρακμής», σημειώνοντας ότι «δηλητηριάζει την κοινωνία» και δεν συνιστά πολιτική στάση που υπηρετεί τη δημοκρατία ή την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους και συναδέλφους της στη Βουλή, επικαλούμενος περιστατικά έντασης σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις με σειρά βουλευτών.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι σε μια δημοκρατία οποιοσδήποτε μπορεί να ιδρύσει κόμμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως, κατά την άποψή του, υπάρχει ασάφεια και αντιφατικότητα στις δημόσιες τοποθετήσεις της. Όπως είπε, οι διαδοχικές δηλώσεις περί ίδρυσης ή μη κόμματος δημιουργούν σύγχυση και πλήττουν τη σοβαρότητα της πολιτικής συζήτησης.

Κληθείς να σχολιάσει τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν τυπική διαδικασία και διερωτήθηκε αν υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία πολιτών που θα έπρεπε να εξαιρείται από αυτούς, απορρίπτοντας υπαινιγμούς περί στοχευμένης παρέμβασης.

Αναφορά έκανε, τέλος, και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα μπλόκα πρέπει να σταματήσουν, καθώς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα εν μέσω εορταστικής περιόδου. Επισήμανε ότι περιοχές με περιορισμένη τουριστική κίνηση, όπως η Φλώρινα, κινδυνεύουν να υποστούν σημαντικές απώλειες, ενώ ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το χρηματιστήριο ενέργειας αποτελούν κυβερνητικές αρμοδιότητες και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσω αποκλεισμών δρόμων.

