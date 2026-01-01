Γεωργιάδης: «Τα συμφέροντα δεν μπορούν να κρύψουν την πρόοδο στο ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε τα θετικά σχόλια ασθενών προς τον πρωθυπουργό και την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
01 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους επισκέφθηκαν ανήμερα Πρωτοχρονιάς 2026 νοσοκομεία που εφημέρευαν, συνεχίζοντας την παράδοση παρουσίας της πολιτικής ηγεσίας δίπλα στο προσωπικό του ΕΣΥ τις ημέρες των εορτών.

Πρωτοχρονιά 2026: Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στόχος ήταν να ευχηθούν καλή χρονιά και να κεράσουν γλυκά στους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι «καμιά φορά η καλή διάθεση και ο καλός λόγος χρειάζονται».

Κατά την επίσκεψη στα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», υπήρξε αιφνιδιαστική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που ο υπουργός χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» για το προσωπικό και το σύνολο του ΕΣΥ. Ιδιαίτερη εντύπωση, όπως σημείωσε, προκάλεσε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς με τους οποίους συνομίλησαν εξέφρασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια προς τον πρωθυπουργό για το ΕΣΥ και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που διαπιστώνουν στην πράξη.

Ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη ειδικά το προσωπικό του «Γ. Γεννηματάς», καθώς –βάσει των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών («βραχιολάκι»)– το νοσοκομείο διαχειρίστηκε τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. «Πρόκειται για επίδοση που ούτε εύκολη είναι, ούτε αυτονόητη», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός και ο υφυπουργός επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία «Σωτηρία», «Αλεξάνδρα» και κατέληξαν στο «Τζάνειο» του Πειραιά, όπου επιθεώρησαν τα νέα ΤΕΠ που βρίσκονται σχεδόν έτοιμα προς παράδοση. Τα εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου έναν μήνα, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι η διαφορά για ασθενείς και προσωπικό θα είναι «τεράστια» σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «τα διάφορα συμφέροντα δεν μπορούν να κρύψουν την πρόοδο» και ότι η προσπάθεια συνεχίζεται το 2026 «με σκληρή δουλειά για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας», ευχόμενος καλή χρονιά με υγεία σε όλους.

