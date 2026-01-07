Γεωργιάδης: Ζητάει διευκρινήσεις από Καρυστιανού για προσφορές χρημάτων και πολιτικές θέσεις

Ο υπουργός Υγείας ασκεί έντονη κριτική στη Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος και σχολιάζει δημόσια τον Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Γεωργιάδης: Ζητάει διευκρινήσεις από Καρυστιανού για προσφορές χρημάτων και πολιτικές θέσεις
07 Ιαν. 2026 10:13
Pelop News

Σκληρή κριτική προς τη Μαρία Καρυστιανού άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ζητώντας από τη νέα πολιτικό να διευκρινίσει ποιοι της προσέφεραν χρήματα και υψηλές θέσεις προκειμένου να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Όπως ανέφερε, «Ισχυρίζεται πως είναι υπέρ της κάθαρσης. Είδα δηλώσεις της ότι της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά. Στα πλαίσια της κάθαρσης, θα ήθελα να μας πει ονοματεπώνυμα, ποσά και λόγους. Πλέον δεν είναι ιδιώτης».

Ο υπουργός παρομοίασε τη Μαρία Καρυστιανού με την Ωραία Ελένη του Ομήρου, σημειώνοντας ότι η ίδια προσελκύει σχόλια από διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια, από την Ακροδεξιά μέχρι την Ακροαριστερά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πλέον, ως πολιτικός ηγέτης, καλείται να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της σε ζητήματα όπως τα κλειστά σύνορα, τα pushbacks και η ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, σχολίασε ότι αν και αρχικά η στήριξη της Καρυστιανού προερχόταν κυρίως από την Αριστερά, το πολιτικό της προφίλ θυμίζει «ακροδεξιές» θέσεις και προσώπους όπως ο Βελόπουλος. Σχολίασε επίσης ότι η νέα πολιτική της κίνηση μπορεί να επηρεάσει τον Αλέξη Τσίπρα και να περιορίσει την εκλογική του δυναμική.

Σε ξεχωριστή αναφορά, ο κ. Γεωργιάδης επικρίνει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη για τη δημόσια αναφορά στη χρήση ναρκωτικών, ειδικά ecstasy, τονίζοντας τον κίνδυνο που ενέχει η προώθηση τέτοιων εμπειριών στους νέους. «Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε αυτόν τον βλάκα να λέει για το ecstasy», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των δημόσιων προσώπων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ