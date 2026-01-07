Γεωργιάδης: Ζητάει διευκρινήσεις από Καρυστιανού για προσφορές χρημάτων και πολιτικές θέσεις

Σκληρή κριτική προς τη Μαρία Καρυστιανού άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ζητώντας από τη νέα πολιτικό να διευκρινίσει ποιοι της προσέφεραν χρήματα και υψηλές θέσεις προκειμένου να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Όπως ανέφερε, «Ισχυρίζεται πως είναι υπέρ της κάθαρσης. Είδα δηλώσεις της ότι της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά. Στα πλαίσια της κάθαρσης, θα ήθελα να μας πει ονοματεπώνυμα, ποσά και λόγους. Πλέον δεν είναι ιδιώτης».

Ο υπουργός παρομοίασε τη Μαρία Καρυστιανού με την Ωραία Ελένη του Ομήρου, σημειώνοντας ότι η ίδια προσελκύει σχόλια από διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια, από την Ακροδεξιά μέχρι την Ακροαριστερά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πλέον, ως πολιτικός ηγέτης, καλείται να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της σε ζητήματα όπως τα κλειστά σύνορα, τα pushbacks και η ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, σχολίασε ότι αν και αρχικά η στήριξη της Καρυστιανού προερχόταν κυρίως από την Αριστερά, το πολιτικό της προφίλ θυμίζει «ακροδεξιές» θέσεις και προσώπους όπως ο Βελόπουλος. Σχολίασε επίσης ότι η νέα πολιτική της κίνηση μπορεί να επηρεάσει τον Αλέξη Τσίπρα και να περιορίσει την εκλογική του δυναμική.

Σε ξεχωριστή αναφορά, ο κ. Γεωργιάδης επικρίνει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη για τη δημόσια αναφορά στη χρήση ναρκωτικών, ειδικά ecstasy, τονίζοντας τον κίνδυνο που ενέχει η προώθηση τέτοιων εμπειριών στους νέους. «Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε αυτόν τον βλάκα να λέει για το ecstasy», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των δημόσιων προσώπων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



