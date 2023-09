Γερμανία: 98χρονος κατηγορείται για συνέργεια σε φόνο ως φύλακας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Ναζί

Ένας 98χρονος άνδρας κατηγορείται στη Γερμανία για συνέργεια σε φόνο ως φύλακας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σαξενχάουζεν των Ναζί μεταξύ 1943 και 1945, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελείς.

Πότε δεν είναι αργά για να λάμψει το φως της δικαιοσύνης θα έλεγε κανείς, αναφερόμενος στην συγκεκριμένη είδηση. Ο Γερμανός πολίτης, κάτοικος του νομού Μάιν-Κίνζιγκ κοντά στη Φρανκφούρτη, κατηγορείται ότι «υποστήριξε τη σκληρή και με πρόθεση δολοφονία χιλιάδων κρατουμένων ως μέλος της φρουράς των SS», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελείς του Γκίσεν.

Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του υπόπτου, ο οποίος κατηγορείται για περισσότερες από 3.300 περιπτώσεις συνέργειας σε φόνο μεταξύ Ιουλίου 1943 και Φεβρουαρίου 1945.

Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στο κρατικό δικαστήριο του Χάναου, το οποίο θα πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα στείλει την υπόθεση σε δίκη. Εάν το πράξει, θα δικαστεί σύμφωνα με το νόμο περί ανηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του κατά τον χρόνο των φερόμενων εγκλημάτων.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η έκθεση ενός ψυχιατρικού εμπειρογνώμονα τον περασμένο Οκτώβριο διαπίστωσε ότι ο ύποπτος είναι ικανός να δικαστεί, τουλάχιστον σε περιορισμένη βάση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε πολλές διώξεις βάσει ενός δεδικασμένου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και το οποίο επιτρέπει σε άτομα που βοήθησαν στη λειτουργία ενός ναζιστικού στρατοπέδου να διώκονται ως συνένοχοι στις εκεί δολοφονίες, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ότι συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δολοφονία.

Οι κατηγορίες για φόνο και συνέργεια σε φόνο δεν υπόκεινται σε παραγραφή σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι κρατήθηκαν στο Σαξενχάουζεν, βόρεια του Βερολίνου, μεταξύ 1936 και 1945. Δεκάδες χιλιάδες πέθαναν από πείνα, αρρώστιες, καταναγκαστική εργασία και άλλες αιτίες, καθώς και από ιατρικά πειράματα και συστηματικές επιχειρήσεις εξόντωσης των SS, όπως εκτελέσεις, απαγχονισμοί και αέρια.

Σύμφωνα με το iefimerida, οι ακριβείς αριθμοί των νεκρών ποικίλλουν, με ανώτερες εκτιμήσεις να φτάνουν περίπου τις 100.000, αν και οι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι αριθμοί των 40.000 έως 50.000 είναι πιθανώς πιο ακριβείς.

