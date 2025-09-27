Γερμανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέψει στο στρατό της να καταρρίπτει drones

Ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ενισχύσει τα συστήματα αεράμυνας

27 Σεπ. 2025 18:57
Έπειτα από τις πρόσφατες εισβολές και υπερπτήσεις αγνώστων drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών κρατών, όπως για παράδειγμα πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα και ιδιαίτερη ανησυχία σε δυτικές κυβερνήσεις, με την Γερμανία να λαμβάνει προληπτικά μέτρα.

Αρχικά, η Γερμανία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ενισχύσει τα συστήματα αεράμυνας, ειδικά για την αναχαίτιση drones σε μια χρονική συγκυρία στην οποία η Ρωσία αυξάνει την επιθετικότητα και την προκλητικότητά της απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το Βερολίνο φαίνεται ότι θα προχωρήσει και σε περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς όπως αναφέρει δημοσίευμα της Bild, που αναδημοσιεύει το euraktiv.com, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις της (Bundeswehr) να καταρρίπτει εχθρικά drones, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ειδικότερα, ο γερμανικός στρατός θα πρέπει να λαμβάνει δράση στην περίπτωση που ένα drone αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Τότε, η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων θα μεταβιβαστεί στο υπουργείο Άμυνας. Αυτή τη στιγμή, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην αστυνομία.

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχει αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πτήση ενός άγνωστης προέλευσης drone στο Σλέσβιχ – Χόλσταϊν κοντά στα σύνορα με τη Δανία, όπως επιβεβαίωσε χθες (26.09.2025) η υπουργός Εσωτερικών Σαμπίνε Σουέτερλιν-Βακ.

Παρόμοια περιστατικά τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων στη Δανία και τη Νορβηγία, ενώ drones εντοπίστηκαν σήμερα (27.09.2025) πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε το σχέδιο, αλλά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι επιθυμεί να αναθεωρήσει τους νόμους για την ασφάλεια των αερομεταφορών, ώστε οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις να είναι σε θέση να βοηθήσουν την αστυνομία «ειδικά στην άμυνα κατά των drones».

«Δεν βρισκόμαστε μόνο σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά την στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στο σύνολό τους», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε από το κανάλι ειδήσεων Tagesschau, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι επί του παρόντος διεξάγονται διαβουλεύσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ομοσπονδιακού νόμου για την αστυνομία και την τροποποίηση του νόμου για την ασφάλεια της αεροπορίας, ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.
