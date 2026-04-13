Γερμανία: Νέα απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν τα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa και της θυγατρικής της CityLine, έπειτα από κάλεσμα του συνδικάτου UFO, εντείνοντας την πίεση στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη απεργιακές δράσεις των πιλότων της εταιρείας, οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στο πτητικό πρόγραμμα, με εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου UFO, Γιοάχιμ Βάσκες-Μπούργκερ, ανέφερε ότι η χρονική συγκυρία της κινητοποίησης δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Lufthansa. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της απεργίας είναι να αναδειχθούν οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο και να ασκηθεί πίεση στη διοίκηση της εταιρείας κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα συμβολικής στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι αεροσυνοδοί είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχη κινητοποίηση, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αερομεταφορές και επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες. Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται και σήμερα, με τις συνέπειες των απεργιών να γίνονται ήδη αισθητές σε πολλά αεροδρόμια.

