Γερουλάνος για Σαββόπουλο: Ισως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία

Παύλος Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί».


30 Οκτ. 2025 8:41
Ο Παύλος Γερουλάνος, αναφέρθηκε στη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσει ξανά αυτούς τους πολίτες, να τους κινητοποιήσει και να παρουσιάσει μια ξεκάθαρη πολιτική πρόταση.

Ο κ. Γερουλάνος μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σχολίασε το ζήτημα της απουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση, με τον Γερουλάνο να αναγνωρίζει ότι μπορεί να έγιναν λάθη, τονίζοντας όμως ότι αυτά δεν πρέπει να καθηλώσουν το κόμμα, αλλά να το ωθήσουν να βγει μπροστά και να μιλήσει με ενιαία φωνή.

«Τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή. Μέχρι σήμερα ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος είναι εκτός κάλπης, ένα μέρος που έδειχνε ανοχή προς τον πρωθυπουργό – έδειχνε δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός άντεχε. Αυτό βλέπουμε ότι έχει αλλάξει, ο κόσμος περιμένει μια πολιτική αλλαγή», τόνισε ο κ. Γερουλάνος.

Μάλιστα, ως προς την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο κ. Γερουλάνος επισήμανε: «Εξηγήσεις δόθηκαν για αυτό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε, όλοι μεγαλώσαμε μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας – και βάζω όλους μας στη γραμμή αυτή – η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ».

 
