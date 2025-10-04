Για να μην αφανίσει το χρέος την κοινωνία

Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους καταγράφεται ως η μεγαλύτερη αποτυχία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με επιλογές εντελώς αναποτελεσματικές, όπως ακριβώς και με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η κυβέρνηση, επί των ημερών της οποίας αυξάνονται ραγδαία οι πλειστηριασμοί, μιλούσε το 2020 για οριστική λύση με την ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα, αλλά η πραγματικότητα και οι αριθμοί τη διαψεύδουν οικτρά: λιγότερο από 3,5% των χρεών στην Εφορία έχουν ρυθμιστεί, κάτω από 10% των οφειλών στον ΕΦΚΑ βρίσκονται σε κάποια ρύθμιση, ενώ από τα 250 δισ. συνολικά του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους (110 δισ. στην Εφορία, 49,7 δισ. στον ΕΦΚΑ, 93 δισ. που διαχειρίζονται οι servicers), μόλις 13,56 δισ. έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με μία στις δύο ρυθμίσεις να «κοκκινίζει» πάλι εντός λίγων μηνών, λόγω οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών να τηρήσουν τη ρύθμιση εν μέσω συνεχιζόμενης ακρίβειας και πληθωρισμού.

Μια αδυναμία που είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί το οικονομικό επιτελείο του Μαξίμου, το οποίο φροντίζει συχνά να μας βομβαρδίζει επικοινωνιακά για τις μεγάλες βελτιώσεις που ψηφίζει και θα οδηγήσουν σε ρυθμίσεις και μείωση του χρέους.

Μπορεί, άραγε, να υπερηφανευτεί για τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στους 120.000 επαγγελματίες και αγρότες που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ, αφού μόλις 3.600 έχουν επωφεληθεί από έναν πολύ περιοριστικό νόμο; Μπορεί να το πει στους χιλιάδες πυρόπληκτους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου με βάση τα όσα ισχύουν; Μπορεί να το πει στους αδύναμους δανειολήπτες που απειλείται η πρώτη κατοικία τους, όταν 5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει ακόμα συσταθεί ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων; Μπορεί να το πει στους 2,5 εκατομμύρια Ελληνες που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, τα 4 εκατομμύρια που χρωστούν στην Εφορία και τα 2,3 εκατομμύρια που χρωστούν στον ΕΦΚΑ;

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αφού έχει παραδώσει στα funds και στους servicers το ρυθμιστικό πλαίσιο και το όποιο καθεστώς προστασίας, ενώ είναι υποχρέωση της πολιτείας, χωρίς μάλιστα να τους υποχρεώσει σε κανόνες διαφάνειας και συγκεκριμένες διαδικασίες.

Απέναντι στην αποτυχημένη αυτή πολιτική υπάρχει πρόταση που δίνει λύση.

Είναι το πλαίσιο που το ΠαΣοΚ έχει καταθέσει στη Βουλή: για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών, για ρύθμιση 120 δόσεων σε Εφορία – ΕΦΚΑ με κατάργηση προστίμων και προσαυξήσεων, για προστασία της αγροτικής γης, για βιώσιμη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο (με τα 2/3 του κόστους να επιβαρύνουν τις τράπεζες), για δικαίωμα αγοράς δανείων πριν καταλήξουν στα funds, για τους εγγυητές δανείων που παραμένουν πλήρως εγκλωβισμένοι, για τις υποχρεώσεις των servicers να συνεργάζονται με τους οφειλέτες μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών.

Ενα πλαίσιο που ακουμπά στην πραγματικότητα και δίνει διέξοδο σε ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά εκατομμύρια Ελληνίδες και Ελληνες.

*Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι βουλευτής του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής και το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



