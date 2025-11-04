Για ποιο λόγο φωνάζει στο ChatGPT η Κιμ Καρντάσιαν

Η τηλεπερσόνα μίλησε για τη σχέση της με την Τεχνητή Νοημοσύνη στη σειρά συνεντεύξεων του «Vanity Fair» με ανιχνευτή ψεύδους.

04 Νοέ. 2025 15:52
Το ChatGPT αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί η Κιμ Καρντάσιαν κατά την προετοιμασία της για τις εξετάσεις της στη Νομική, ενώ δεν δίστασε να το κατηγορήσει για ορισμένα λάθη που κάνει.

Η τηλεπερσόνα μίλησε για τη σχέση της με την Τεχνητή Νοημοσύνη στη σειρά συνεντεύξεων του «Vanity Fair» με ανιχνευτή ψεύδους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστριά της στη νέα σειρά «All’s Fair», Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το ChatGPT για «συμβουλές σχετικά με τη ζωή της», «συμβουλές για ραντεβού» ή αν το βλέπει «σαν φίλο».

Απαντώντας αρνητικά και στα τρία, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι το έχει χρησιμοποιήσει για «συμβουλές σχετικά με τις σπουδές της στη Νομική και τις εξετάσεις». Συγκεκριμένα, είπε: «Όταν χρειάζομαι απάντηση σε μια ερώτηση, βγάζω φωτογραφία, τη στέλνω εκεί και περιμένω να μου απαντήσει. Με οδηγεί σε αποτυχίες σε τεστ συνέχεια και τότε θυμώνω και του φωνάζω».

Τότε, η Τέιλορ τη ρώτησε: «Δηλαδή είναι κάτι σαν φίλος και εχθρός;» με την Κιμ Καρντάσιαν να απαντά: «Ναι, φίλος και εχθρός. Και τότε μου απαντά: “Το AI σου μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ήξερες την απάντηση από την αρχή.”». «Δηλαδή σε “ξεμπρόστιασε”;» συνέχισε η Τεγιάνα Τέιλορ. «Ναι, με ξεμπρόστιασε», δήλωσε γελώντας η τηλεπερσόνα. Η χειρίστρια του ανιχνευτή ψεύδους επιβεβαίωσε ότι η Καρντάσιαν δεν έλεγε ψέματα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.

Η Κιμ Καρντάσιαν στηρίζει με συνέπεια την απόφασή της να ασχοληθεί με τη Νομική, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στα τέλη του Αυγούστου έγινε γνωστό ότι έδωσε εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας.

Όπως αναφέρει το «TMZ», η διάσημη τηλεπερσόνα διαγωνίστηκε στα τέλη Ιουλίου σε μια απαιτητική διαδικασία δύο ημερών, που περιλαμβάνει πέντε δοκιμασίες ανάπτυξης διάρκειας μίας ώρας η καθεμία, μια πρακτική άσκηση 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
