Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»

Επιφυλακτική στάση απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού κρατά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ζητώντας σαφές ιδεολογικό πλαίσιο, συγκεκριμένες θέσεις και καθαρές απαντήσεις.

12 Ιαν. 2026 14:12
Στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικά.

Η κ. Γιαννακοπούλου τόνισε ότι δεν πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα ούτε να δίνονται δημοσκοπικές ερμηνείες, πριν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του πολιτικού φορέα. Όπως σημείωσε, κάθε κόμμα και κάθε πολιτικός κρίνονται βάσει συγκεκριμένων προθέσεων, θέσεων και ιδεολογικού πλαισίου, στοιχεία τα οποία –όπως είπε– προς το παρόν δεν έχουν παρουσιαστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σύνθημα περί «μιας Ελλάδας διαφορετικής», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για γενικόλογη διατύπωση χωρίς σαφές περιεχόμενο. Παράλληλα, επισήμανε πως η επίκληση της «κάθαρσης» δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή πολιτική ατζέντα, καθώς –όπως ανέφερε– αντίστοιχα συνθήματα έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά από νέα κόμματα, χωρίς να καταφέρουν να αποκτήσουν σταθερή πολιτική παρουσία.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τόσο οι συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις όσο και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Τόνισε, επίσης, ότι από τη στιγμή που ένα κόμμα εισέρχεται στην πολιτική σκηνή, υπόκειται –όπως όλα– σε δημόσιο έλεγχο και κριτική.

«Όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής συνιστούν τον ορισμό της αστάθειας και της γενικολογίας και δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει πολιτικά με αυτά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο ΠΑΣΟΚ, η κ. Γιαννακοπούλου παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν έχει καταφέρει ακόμη να πείσει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι –όπως είπε– έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένες προγραμματικές θέσεις. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ζήτημα που προβληματίζει έντονα την παράταξη και απαιτεί μεγαλύτερη ένταση στην επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία.

Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
