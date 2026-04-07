Γιάννης Βρούτσης: Στη συνεδρίαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ήταν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά

07 Απρ. 2026 22:20
Pelop News

Με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα συνεργασίας προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού.

Ο κ. Βρούτσης προσήλθε στη συνεδρίαση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε πριν από λίγες ημέρες, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Αναπληρωτή Υπουργό μαζί με τους Αντιπροέδρους της ΕΟΕ Στέλιο Αγγελούδη και Μιχάλη Μουρούτσο και τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Χανδακά, και μιλώντας στη Ολομέλεια, τόνισε: «Ευχαριστούμε που είστε εδώ κύριε Υπουργέ, γιατί η παρουσία σας εδώ σήμερα υποδηλώνει ότι το Υπουργείο επιθυμεί μια καλή συνεργασία με τον κορυφαίο θεσμικό παράγοντα του ελληνικού αθλητισμού που είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε το Υπουργείο να στηρίζει την προσπάθεια μας και ν’ ακούει τη γνώμη μας. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο, από τη στιγμή που και τα οικονομικά θέματα τα έχουμε λύσει, παρά να έχουμε σωστή συνεργασία μαζί σας. Είμαστε οι άνθρωποι του αθλητισμού και ξέρουμε τα προβλήματα του, γι΄αυτό θέλουμε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα να ακούτε τη γνώμη μας και να λαμβάνετε υπόψη, γιατί προέρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν τον αθλητισμό όσο κανείς άλλος», είπε ο κ. Κούβελος που αναφέρθηκε στα έργα για ανακαίνιση εγκαταστάσεων που υλοποιεί η ΕΟΕ και είναι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ναυταθλητικό Κέντρο στη Μαρίνα Φαλήρου και το έργο των κοιτώνων στο ΟΑΚΑ.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι έχει στα χέρια του την επιστολή της ΕΟΕ με τα 21 βασικά αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου θα τα εξετάσει όλα και πρόσθεσε: «Είχα τη χαρά πριν από λίγες ημέρες να συναντηθούμε στο Γραφείο μου στο Υπουργείο Αθλητισμού, όπου αφιερώσαμε αρκετό χρόνο για συζήτηση πάνω στα προβλήματα του αθλητισμού. Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο αθλητισμός μας ενώνει και είμαστε εδώ για να δημιουργούμε συνέργειες για βελτίωση του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, από την κορυφή που είναι οι Εθνικές Ομάδες, μέχρι τη βάση που είναι τα σωματεία και οι απλοί αθλητές. Στον αθλητισμό δεν περισσεύει κανείς και η ΕΟΕ αποτελεί το πιο σημαντικό σύμμαχο του Υπουργείου Αθλητισμού και με τη μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να προχωρήσουμε τα πράγματα πιο μπροστά.»

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού απάντησε σε ερωτήσεις μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που παρέστησαν στην Ολομέλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ