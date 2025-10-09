Γιατί διεκόπη για 5η φορά η δίκη για το θάνατο της Δώρας που πέθανε λίγες μέρες αφού γέννησε το παιδί της

Για 5η φορά αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας στην Ηλεία, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ η οικογένεια ζητά την απόδοση ευθυνών στο νοσοκομειακό προσωπικό για την αμέλεια που οδήγησε στον θάνατό της.

Πέρασαν πλέον χρόνια μετά τον αδόκητο χαμό της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας μια υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία τον Ιούνιο του 2020, αφορά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η οικογένεια της 27χρονης ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν στον θάλαμο ανάνηψης του Νοσοκομείου, όπου –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– η Δώρα εγκαταλείφθηκε χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η νεαρή μητέρα είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο στις 18 Μαΐου 2020 για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ωστόσο λίγο αργότερα, στον θάλαμο ανάνηψης, υπέστη εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και στις 6 Ιουνίου 2020 άφησε την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αναισθησιολόγος φέρεται να χορήγησε υπερβολική δόση αναισθητικών φαρμάκων, χωρίς να λάβει υπόψη το βάρος της ασθενούς. Επιπλέον, δεν επέβλεψε τη μεταφορά της στον θάλαμο ανάνηψης και δεν έδωσε σαφείς οδηγίες στο νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα της.

Αντίστοιχα, ο νοσηλευτής αναισθησιολογίας κατηγορείται ότι παρέλειψε να επιβλέπει την κατάσταση της Δώρας, μολονότι όφειλε να βρίσκεται δίπλα της κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.

Η οικογένεια της 27χρονης επιμένει ότι οι παραλείψεις και οι αμελείς πράξεις των δύο κατηγορουμένων οδήγησαν τη Δώρα σε κωματώδη κατάσταση και τελικά στον θάνατο. Ζητούν δικαίωση και παράλληλα να αναδειχθούν οι παθογένειες του συστήματος Υγείας, τις οποίες –όπως τονίζουν– η κόρη τους «πλήρωσε με τη ζωή της».

Η διακοπή αποφασίστηκε καθώς δύο από τους συνηγόρους που μετέχουν στην υπόθεση δήλωσαν κώλυμα. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της αναισθησιολόγου που κατηγορείται, αλλά και ο συνήγορος του συζύγου της εκλιπούσας, είχαν άλλες υποχρεώσεις σε παράλληλες δίκες. Η έδρα έκρινε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία όλων, η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί.

Η αδελφή της Δώρας, Κατερίνα, που βρέθηκε στο δικαστήριο μαζί με μέλη της οικογένειας, εξέφρασε την αγανάκτησή της για τη συνεχή καθυστέρηση: «Πέντε χρόνια περιμένουμε να ακουστεί η υπόθεση. Είναι η πέμπτη φορά που φεύγουμε χωρίς να ξεκινήσει κανονικά η δίκη. Ελπίζουμε ότι στις 16 Οκτωβρίου θα αρχίσει επιτέλους» ανέφερε.

