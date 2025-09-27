Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;

Από την πλευρά της Ρωσίας υπήρξε σήμερα (27/09/2025) ο ισχυρισμός ότι κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε ένα δελτίο Τύπου, ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως κατέλαβε τις κοινότητες Ντεριλόνε και Μαΐσκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως και εκείνη του Στεπόβε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν σταδιακά έδαφος κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μόσχα έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες το βράδυ και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε έναν ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Χερσώνας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προσθέτοντας πως ένα άλλο πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή της Οδησσού.

Η Μόσχα είπε πως ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Τσουβασία ανέστειλε τις επιχειρήσεις του, έπειτα από ένα πλήγμα ουκρανικού ντρόουν πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

