Γιατί κάποια αδέρφια απομακρύνονται; Οι 5 λόγοι πίσω από την αποξένωση

Υπάρχουν αδέλφια που μεγαλώνουν και παραμένουν αχώριστα, αλλά και άλλα που, όσο περνούν τα χρόνια, βρίσκονται σε διαρκή ένταση ή κρατούν μεταξύ τους απόσταση. Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τη διαφορά; Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ο δεσμός δυναμώνει, ενώ σε άλλες φθείρεται;

Ακόμη κι όταν δεν έχει προηγηθεί κάποιο σοβαρό γεγονός, δεν είναι σπάνιο τα αδέλφια να εξελίσσονται σε ενήλικες που απλώς ακολουθούν παράλληλες πορείες ζωής. Όπως επισημαίνει η θεραπεύτρια Erin Runt, η αδελφική σχέση μπορεί να μοιάζει περισσότερο με φιλία που δεν καλλιεργήθηκε ενεργά, παρά με έναν δεσμό που ενισχύθηκε συνειδητά. Πέρα από τις προφανείς οικογενειακές εντάσεις, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη δυναμική ανάμεσα στα αδέλφια.

1. Η στάση των γονιών

Σε αρκετές οικογένειες, οι γονείς ενθαρρύνουν από νωρίς τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη. Καλλιεργούν την ιδέα ότι τα παιδιά αποτελούν ομάδα και σύμμαχοι μεταξύ τους. Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες, σύμφωνα με την Runt, συχνά αφήνουν αποτύπωμα που ακολουθεί τα αδέλφια και στην ενήλικη ζωή τους.

Αντίθετα, όταν το οικογενειακό περιβάλλον δεν προάγει τη σύνδεση, ο δεσμός μπορεί να παραμείνει επιφανειακός ή να δοκιμαστεί εύκολα.

2. Η εύνοια και οι συγκρίσεις

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι η αντίληψη περί «αγαπημένου παιδιού». Η θεραπεύτρια και συγγραφέας Karen Gail Lewis επισημαίνει ότι, συχνά χωρίς πρόθεση, οι γονείς ενδέχεται να δείχνουν μεγαλύτερη επιείκεια ή προσοχή σε ένα παιδί.

Το αίσθημα αδικίας – είτε αφορά περισσότερη κριτική, είτε συχνές συγκρίσεις – μπορεί να ριζώσει και να οδηγήσει σε πικρία που διαρκεί χρόνια. Με τον χρόνο, αυτή η εσωτερική ένταση δυσκολεύει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και οικειότητας.

3. Τα κοινά ορόσημα στη ζωή

Ακόμη και αν η παιδική ή εφηβική περίοδος χαρακτηρίστηκε από αποστάσεις, οι ενήλικες ζωές μπορούν να φέρουν νέα σημεία επαφής. Γάμος, απόκτηση παιδιών ή παρόμοιες επαγγελματικές διαδρομές συχνά δημιουργούν ένα νέο κοινό έδαφος.

Όπως εξηγεί η Runt, οι κοινές εμπειρίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρα, δίνοντας αφορμή για ουσιαστική επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη.

4. Η διαφορά ηλικίας

Δεν υπάρχει «μαγική» ηλικιακή απόσταση που να εγγυάται στενή σχέση. Σε κάποιες περιπτώσεις, η μεγάλη διαφορά ηλικίας δυσκολεύει τη σύνδεση λόγω διαφορετικών φάσεων ζωής. Σε άλλες, όμως, μειώνει τον ανταγωνισμό και τις συγκρίσεις.

Αδέλφια κοντά σε ηλικία μπορεί να μοιράζονται περισσότερα βιώματα, αλλά ταυτόχρονα βιώνουν πιο έντονα τον ανταγωνισμό. Όπως σημειώνει η Gail Lewis, η ηλικία από μόνη της δεν καθορίζει την ποιότητα του δεσμού· λειτουργεί σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυναμικές.

5. Οι διαφορές προσωπικότητας

Ορισμένες φορές, η εξήγηση είναι απλή: τα αδέλφια είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Ένας εσωστρεφής άνθρωπος που αποζητά ηρεμία ίσως δυσκολεύεται να συνδεθεί με έναν έντονα εξωστρεφή που αντλεί ενέργεια από τη διαρκή κοινωνικότητα.

Παρομοίως, ένας αυθόρμητος και ριψοκίνδυνος χαρακτήρας μπορεί να συγκρούεται με έναν πιο προσεκτικό και δομημένο άνθρωπο. Αν δεν υπήρχε ο οικογενειακός δεσμός, πιθανόν να μην επέλεγαν ο ένας τον άλλον ως φίλο.

Το συμπέρασμα

Η αδελφική σχέση δεν υπακούει σε μία συνταγή επιτυχίας. Επηρεάζεται από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, από συγκρίσεις, βιώματα, χρονικές συγκυρίες και προσωπικότητες. Μπορεί να αλλάξει, να αποδυναμωθεί ή να αναδομηθεί με νέα βάση.

Ίσως, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι να μοιάζει «ιδανική» σε σύγκριση με άλλες, αλλά να είναι αληθινή και βιώσιμη για τα ίδια τα αδέλφια που τη ζουν.

