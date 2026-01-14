Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο...μάτι τη Γροιλανδία; Χρυσός, διαμάντια, σπάνιες γαίες και πολλοί άλλοι ορυκτοί πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι

Είναι δεδομένο ότι η Γροιλανδία έχει μπει για τα καλά στο μάτι του Ντόναλντ Τραμπ και φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά ότι ορυκτοί πόροι που βρίσκονται στη χώρα αποτελούν χρυσάφι.

Γροιλανδία: Συνάντηση Ρούμπιο και Βανς στον Λευκό Οίκο

Λόγω των ορυκτών της πόρων, αλλά και της στρατηγικής της θέσης η Γροιλανδία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις ΗΠΑ. Έρευνα του 2023 έδειξε ότι 25 από τα 34 ορυκτά που θεωρούνται «κρίσιμες πρώτες ύλες» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίστηκαν στη Γροιλανδία.

Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου απαγορεύεται στο νησί για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ η ανάπτυξη του μεταλλευτικού του τομέα εμποδίζεται από τη γραφειοκρατία και την αντίσταση των ιθαγενών κατοίκων.

Σπάνιες γαίες

Τρία από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Γροιλανδίας βρίσκονται στη νότια επαρχία Γκάρνταρ.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ορυχεία για την εξόρυξη σπάνιων γαιών είναι η Critical Metals Corp, που έχει αγοράσει το κοίτασμα Τανμπρίζ, η Energy Transition Minerals, το έργο της οποίας στο Κουανερσούιτ έχει μπλοκαριστεί λόγω νομικών διαφορών, και η Neo Performance Materials.

Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για τους μόνιμους μαγνήτες που είναι κρίσιμης σημασία για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Γραφίτης

Υπάρχουν αναφορές για κοιτάσματα γραφίτη και γραφιτικού σχιστόλιθου σε πολλές περιοχές του νησιού. Η εταιρεία GreenRoc έχει υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης προκειμένου να αναπτύξει ένα έργο στο Αμιτσόκ.

Ο φυσικός γραφίτης χρησιμοποιείται κυρίως σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και στην παραγωγή χάλυβα.

Χαλκός

Σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων, το ενδιαφέρον για τα περισσότερα κοιτάσματα χαλκού είναι περιορισμένο μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές που είναι ανεξερεύνητες στο βορειοανατολικό και κεντροανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας, όπως αναφέρει η Αρχή.

Η εταιρεία 80 Mile επιδιώκει να αναπτύξει το κοίτασμα Ντίσκο – Νουουσουάκ, το οποίο περιέχει χαλκό, νικέλιο, πλατίνα και κοβάλτιο.

Νικέλιο

Τα ίχνη συσσώρευσης νικελίου είναι πολυάριθμα, σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων. Η μεγάλη μεταλλευτική εταιρεία Anglo American έλαβε άδεια εξερεύνησης στη δυτική Γροιλανδία το 2019 και αναζητά, μεταξύ άλλων, κοιτάσματα νικελίου.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος εντοπίζεται κυρίως στον βορρά, σε μια περιοχή που εκτείνεται σε περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα (1.550 μίλια).

Εταιρείες έχουν επιχειρήσει να αναπτύξουν το έργο ψευδαργύρου και μολύβδου στο Σιτρόνεν Φιόρδ, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ψευδαργύρου στον κόσμο.

Χρυσός

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη προοπτική για τον εντοπισμό χρυσού βρίσκονται γύρω από τον φιόρδ Σερμιλιγκααρσούκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Η Amaroq Minerals άνοιξε πέρυσι ένα χρυσωρυχείο στο όρος Νάλουνακ.

Διαμάντια

Αν και τα περισσότερα μικρά διαμάντια και οι μεγαλύτερες πέτρες εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα του νησιού, η παρουσία τους σε άλλες περιοχές ενδέχεται να είναι επίσης σημαντική.

Σιδηρομετάλλευμα

Κοιτάσματα εντοπίζονται σε πολλές περιοχές της δυτικής Γροιλανδίας.

Τιτάνιο και βανάδιο

Τα γνωστά κοιτάσματα τιτανίου και βανάδιου βρίσκονται στο νοτιοδυτικό, ανατολικό και νότιο τμήμα της Γροιλανδίας.

Το τιτάνιο χρησιμοποιείται για εμπορικούς, ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ το βανάδιο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ειδικών κραμάτων χάλυβα. Η πιο σημαντική βιομηχανική ένωση βανάδιου, το πεντοξείδιο του βανάδιου, χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την παραγωγή θειικού οξέος.

Βολφράμιο

Το βολφράμιο, που χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, εντοπίζεται κυρίως στο κεντροανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με κοιτάσματα επίσης στον νότο και στα δυτικά.

Ουράνιο

Το 2021 το τότε κυβερνών κόμμα Inuit Ataqatigiit απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου, ουσιαστικά σταματώντας την ανάπτυξη του ορυχείου Κουανερσούιτ το οποίο παράγει ουράνιο ως παραπροϊόν.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ομόλογό τους Μάρκο Ρούμπιο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης αναφορικά με το τεράστιο νησί της Αρκτικής, μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

