Γιγαντοπανό της ΚΝΕ και του ΚΚΕ για την Παλαιστίνη στην Ακρόπολη

Δύο μεγάλα πανό απαιτούν τη διακοπή συνεργασίας με το Ισραήλ και την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967

19 Σεπ. 2025 9:57
Pelop News

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανήρτησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής δύο γιγαντοπανό στον βράχο της Ακρόπολης, στην πλευρά που βλέπει προς τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τα πανό, γραμμένα στα ελληνικά και τα αγγλικά, ζητούν να σταματήσει η «γενοκτονία» στη Γάζα και απαιτούν τη διακοπή κάθε συνεργασίας με το «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», ενώ παράλληλα φωνάζουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Επιπλέον, οι διαδηλωτές ζητούν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τα σύνορα του 1967, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση του αιτήματός τους.

 
