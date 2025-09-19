Γιγαντοπανό της ΚΝΕ και του ΚΚΕ για την Παλαιστίνη στην Ακρόπολη

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανήρτησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής δύο γιγαντοπανό στον βράχο της Ακρόπολης, στην πλευρά που βλέπει προς τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τα πανό, γραμμένα στα ελληνικά και τα αγγλικά, ζητούν να σταματήσει η «γενοκτονία» στη Γάζα και απαιτούν τη διακοπή κάθε συνεργασίας με το «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», ενώ παράλληλα φωνάζουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Επιπλέον, οι διαδηλωτές ζητούν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τα σύνορα του 1967, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση του αιτήματός τους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



