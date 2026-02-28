Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
Η διαφορετική εμφάνιση του προκάλεσε πολλά σχόλια και αντιδράσεις
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία διαφορετική εμφάνιση βγαίνοντας με μουστάκι στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου τραγουδάει.
Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στις πίστες μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Σε βίντεο που ανέβασαν θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται να τραγουδάει ευδιάθετος με το νέο του look: ένα έντονο μαύρο μουστάκι.
Η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με συμπτώματα, που αρχικά παρέπεμπαν σε ίωση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο τραγουδιστής παρέμεινε νοσηλευόμενος για πέντε ημέρες, ενώ κατά τη διάρκεια του κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου προέκυψε διαφορετικό εύρημα, που οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης».
Η διαπίστωση της ύπαρξης χολόλιθου κατέστησε αναγκαία την άμεση επέμβαση για την αφαίρεση της χολής, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
