Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σταθερή η κατάστασή του σύμφωνα με νέο ανακοινωθέν

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν. Οι επόμενες ημέρες εξακολουθούν να θεωρούνται κρίσιμες μετά την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε.

17 Απρ. 2026 10:58
Pelop News

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή. Η επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται στη ΜΕΘ και η εικόνα της υγείας του δεν έχει μεταβληθεί.

Καθοριστικό ρόλο στην πρώτη φάση της αντιμετώπισης έπαιξε η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΕΡΤNews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα διαχείρισης πιθανών επιπλοκών. Την ίδια ώρα, πάντως, οι γιατροί επιμένουν ότι το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία της υγείας του.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθησε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα ιατρική παρέμβαση, μετά τη διαπίστωση ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη. Αν και η σταθερότητα της κατάστασης θεωρείται ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, οι εκτιμήσεις παραμένουν προσεκτικές, με τους ειδικούς να αποφεύγουν ασφαλή συμπεράσματα πριν περάσει το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά την επέμβαση.

