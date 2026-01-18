Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.

Την Πέμπτη στο London Business School, σε συζήτηση που φιλοξένησε το Wheeler Institute for Business and Development, o πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για το μέλλον της Ευρώπης σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και μεταβαλλόμενων ισορροπιών.

«Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια υπαρξιακή επιλογή: είτε θα αποδεχθεί τη σταδιακή της περιθωριοποίηση, είτε θα διαμορφώσει μια νέα αποστολή, βασισμένη στη δημοκρατία, τη συνεργασία και τους κοινούς κανόνες.

Από τη διαδρομή μου σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα, έμαθα ότι δεν υπάρχουν «μικρές χώρες». Σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, η εμπιστοσύνη, οι θεσμοί και οι αρχές μετρούν περισσότερο από την ωμή ισχύ.

Όταν υπονομεύεται η πολυμερής συνεργασία, τα κράτη οδηγούνται στην αναζήτηση «προστατών» και αυξάνεται ο κίνδυνος συγκρούσεων δι’ αντιπροσώπων — ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος. Αντίθετα, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η ανθρωπιστική συνεργασία και ηγεσία βασισμένη σε κανόνες και αξίες αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία εξωτερικής πολιτικής.

Η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα προϋποθέτει ενεργειακή αυτονομία, κοινωνική συνοχή και ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Χωρίς ανανέωση της δημοκρατίας και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, η Ευρώπη κινδυνεύει να υπονομευθεί από ανισότητες, ολιγαρχικές επιρροές και πολιτική αποξένωση.

Στις διατλαντικές σχέσεις, το μήνυμα είναι σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να προετοιμαστεί, να οργανωθεί και να μιλήσει με αυτοπεποίθηση. Έχει το οικονομικό βάρος και τις αξίες για να ηγηθεί — αρκεί να το πιστέψει.

Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη. Αν όμως επενδύσει στη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη, μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της».

